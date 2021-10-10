【反外國制裁】譚耀宗稱未收到常委會議程　冀今屆政府為23條立法

▲ 譚耀宗稱，未收到人大常委會有關反外國制裁法的議程。（民建聯Facebook）

內地在6月已經實施反外國制裁法，但全國人大常委未有表決納入基本法附件三，故仍未適用於香港。全國人大常委譚耀宗今日稱，仍未收到相關議程，未知會否引伸到香港實施。

被問到反外國制裁法在港實施是否「流產」，譚耀宗指，中央在本地立法時會小心、謹慎進行研究，但研究多久，則要等待人大常委會委員長會議作決定。他個人認為，反外國制裁法未有作本地立法，但若涉及外交事務，中央仍然有權執行，並有權要求港府落實。

另外，譚耀宗上周指，料基本法第23條會在明年上半年完成，但施政報告交代，相關諮詢及立法工作，要交由下屆立法會處理。

譚耀宗今日指，今屆立法會會期月尾結束，一定要留待下屆立法會進行立法工作，但他希望能夠在今屆政府任期內進行立法工作，強調希望23條能夠早日完成立法工作，因為是屬於法律規定，以及港府憲制責任。

基本法委員會副主任譚惠珠則指，23條立法是香港的憲制責任，應該要以港區國安法作指南，並且要檢視多年無用的法案、案例。她認為，今屆政府若不夠時間完成立法工作，留待下屆政府完成也是可以，更稱23條立法需要經詳細研究及醞釀。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤