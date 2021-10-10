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【房屋供應】特首探訪過渡房屋住戶　稱感受到4戶家庭喜悅發自內心

社會 19:02 2021/10/10

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行政長官林鄭月娥今日（十月十日）到訪由九龍樂善堂營運的過渡性房屋項目。（新聞處提供）

行政長官林鄭月娥今日（10日）在運輸及房屋局局長陳帆及樂善堂主席彭志宏和總幹事劉愛詩陪同下，探訪過渡性房屋住戶。特首表示，每次探訪搬到過渡性房屋的家庭，都深深感受他們發自內心的喜悅，特別是有小朋友的家庭，因為較寬敞的空間能為孩子提供學習的環境。

特首今日接受完電視台訪問後，在陳帆、彭志宏及劉愛詩陪同下，一共探訪了4戶均有在學子女的家庭。他們都是從劏房遷入過渡性房屋，對新的居住環境和相關的服務以及鄰里互助的氣氛十分滿意，租金壓力亦大大減輕。

林鄭稱，新一份施政報告中勾劃長遠土地和房屋供應，同時亦會致力加快興建公屋。她感謝民間團體、發展商、專業技術機構，以至相關公私營機構的努力，積極參與過渡房屋計劃。

其中一個項目位於已於2019年八月停辦的樂善堂小學，樂善堂獲關愛基金撥款1,500多萬元，改建並翻新校舍作過渡性房屋，提供51個二至五人單位，並設有休憩和創意學習等共享空間，和由樂善堂提供的家庭支援服務。

另一個項目位於宋皇臺道及土瓜灣道交界，是首個利用暫時未可發展的政府土地、以組裝合成建築法興建的過渡性房屋計劃。項目獲關愛基金撥款6,000多萬元，今年年中入伙，樓高3層，設有110個1至3人的單位。

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責任編輯：余思嵐

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