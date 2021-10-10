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【疫苗接種】北區民政事務處辦長者疫苗講座及接種活動　聶德權再籲市民盡快打針

社會 21:47 2021/10/10

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公務員事務局局長聶德權到場視察。（政府新聞處）

北區民政事務處和新界社團聯會北區地區委員會今日（10日）合辦北區長者疫苗講座及接種活動，約210名居民參與，他們可以選擇即場接種科興疫苗或獲安排往龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。

公務員事務局局長聶德權到場視察，他表示，本港近日再次錄得涉及變異病毒株的本地個案，顯示有必要盡早在社區建立保護屏障，呼籲尚未接種疫苗的市民應盡快打針保護自己，就算一旦不幸染病，接種疫苗也可以減低重症和死亡情況風險。聶德權說，希望各位市民，特別是長者，正確認識新冠疫苗的效用，又指在傳播力高的變異病毒株威脅下，若沒有疫苗的保護，長者一旦染病後面對重症和死亡的風險相當高。

聶德權又於社交平台分享，每次落區與長者交談，多了解他們的生活及所想之外，亦希望爭取每一個機會，向長者解釋接種疫苗的重要性和迫切性，表達對他們的關懷，同時與醫護團隊攜手，解答疑問，釋除他們的疑慮，讓長者安心放心接種。他又指出，地區大力起動長者接種，以一站式接種活動對症下藥，長者接種態度明顯轉趨積極，其中60至69歲長者第一劑接種率達6成，70至79歲則升至4成。

政府表示，現時有多個途徑讓市民接種新冠疫苗，合資格接種人士均可領取「即日籌」，即場在社區疫苗接種中心接種疫苗，無須預約。另外，瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院的新冠疫苗接種站已投入服務，在醫院覆診的病人和訪客接種復必泰疫苗，無須預約。

家庭台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：黃悅晴

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