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【防疫措施】警方巡查觀塘網吧機舖　4男女向警員展示虛假「安心出行」被捕

社會 22:15 2021/10/10

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警方拘捕多人。(警方提供)

東九龍總區機動部隊人員於今日(10日)巡查觀塘區內網吧、遊戲機中心及酒吧，行動中發現4人展示懷疑虛假「安心出行」應用程式，涉嫌「誤導警務人員」被捕。

警方人員於瑞和街一間網吧、觀塘道一間遊戲機中心及開源道一間遊戲機中心發現16名男顧客及2名女顧客，年齡介乎15至46歲，沒有使用「安心出行」應用程式掃瞄場所二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），人員遂向他們作出票控。另有介乎16至25歲的3男1女，向警方展示懷疑虛假「安心出行」應用程式，涉嫌「誤導警務人員」被捕，他們同時亦被票控。

3間場所女負責人因沒有確保場內客人掃描「安心出行」二維碼，亦涉嫌違反第599F章而被票控。此外，人員於康寧道一間酒吧巡查期間，拘捕一名26歲被通輯男子。

所有被捕男女現正被扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進。警方強調，切勿向警方提供虛假資料或使用任何虛假安心出行應用程式，「使用虛假文書」屬嚴重罪行，呼籲市民切勿以身試法。

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責任編輯：蘇文軒

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