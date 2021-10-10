【強制檢測】東涌海堤灣畔2座被納入強檢　當局明於文東路公園附近設流動採樣站

▲ 東涌海堤灣畔2座被納入強檢。（陳國峰攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處東涌海堤灣畔2座的人士接受病毒檢測，受檢人士須於10月12日或之前接受檢測。

政府表示，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，任何於9月16至10月10日期間曾身處東涌海堤灣畔2座超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於10月12日或之前接受檢測，為謹慎起見，已經完成疫苗接種的人士亦須接受強制檢測。受檢人士若在10月8日至10月10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府明日會在東涌市地段第三號OBA休憩空間（近文東路公園）增設流動採樣站，為須接受強制檢測的海堤灣畔居民及工作人員提供免費檢測服務。

發言人提醒，若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號、紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期限將會延長一天。



另外，早前因八號熱帶氣旋警告信號生效而暫停服務的社區檢測中心和室內流動採樣站今日（10日）已恢復檢測服務，而室外流動採樣站亦會於明日（11日）恢復檢測服務。位於香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（北）的流動採樣站亦會延長服務日期至10月13日。



原定於今日運作的數個室外流動採樣站因天氣情況未能開放，政府明日會在以下地點重開流動採樣站，為因應與變異病毒株確診本地個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士而須進行強制檢測的居民及工作人員提供免費檢測服務，包括北角港運城5樓平台花園兒童遊樂場、元朗同益大廈平台及大圍金獅花園一期金輝閣對出空地。

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責任編輯：黃悅晴