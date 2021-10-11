【小西灣邨雙屍案】案發單位逾 2個月疑未清理　居民爆慘況：日日受到臭屍水污染

▲ 有關案發單位至今未有人徹底清理，導致「瑞明樓36樓日日都受到臭屍水污染」。

柴灣小西灣瑞明樓一個單位在8月發生雙屍命案，消防破門入屋後發現一男一女倒斃屋內。警方當時將之列作屍體發現案處理，由東區警區重案組接手調查。詳情即看：【下一頁】

事隔2個月後，有關命案再次引起關注，在Facebook社交平台「柴灣人柴灣事」，有居民發帖指有關案發單位懷疑至今未有人徹底清理，導致「瑞明樓36樓日日都受到臭屍水污染」，嚴重影響居民生活。

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事主在帖文中又稱，曾親身到柴灣警署諮詢有關事宜，惟僅獲回覆稱「重案組要搜證有排查」。然後再向房屋署查詢事件，房屋署則指已報稱食環署，至於食環署則回應稱因要調查案件，未能入屋清理。

至於為何仍會發出惡臭，事主引述警方回應稱，屍體雖然已被移走，但因屍體曾在案發單位地面擱置多日，導致有身體組織與地面黏連，形容其為「有爛豬肉發霉咁樣不斷發霉所以有水出」，大嘆「我哋住隔離己經臭到死咁濟」，令住戶十分困擾，同時擔心影響環境衛生。

事主發文後，隨即引起大批網民關注。有網民關心事主，稱「屍臭好大鑊架！漚咗咁耐冇專業消毒，就咁抹咗都冇乜用！啲人入過案發現場出返來成身都有味！慘！」

也有網民感同身受，稱「夜麻麻睇到一半覺得好恐怖」、「唔使上去都覺得好臭」、「咁住樓下嗰個好慘……啲水一直滲緊落去樓下天花」。亦有人為事主出謀獻策，建議事主「拎大水喉加漂白水狂噴」、「去藥房買臭粉」、「燒紮香放門口頂住先啦」。

TOPick已向警方、食環署及房屋署等多個部門查詢事件及跟進情況。食環署回覆稱，署方在上月25日經由1823接獲有關事件的投訴，因小西灣邨是房屋署轄下的公共屋邨，有關清潔工作由該署負責，故食環署已於上月27日將有關投訴經由1823轉介至房屋署作出跟進。至於警方及房屋署，則暫時未有回應。

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記者：黃穎津

