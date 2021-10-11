【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台料屆時直接掛3號風球【不斷更新】

▲ 熱帶氣旋圓規會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內。（資料圖片）

強烈熱帶風暴圓規集結於馬尼拉之東北偏北約540公里，天文台預料其將向西移動，按照現時預測路徑，熱帶氣旋圓規會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內，屆時天文台會發出熱帶氣旋警告信號。本港今日（11日）天晴乾燥。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

【16:58】

天文台台長鄭楚明及高級科學主任李子祥就熱帶氣旋獅子山和圓規見傳媒，提到如圓規今晚入港800公里，將直接掛3號風球，明晚風力增強或改發8號風球。詳情請見【下一頁】

【12:45】

天文台表示，在正午12時，圓規集結在馬尼拉之東北偏北約540公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過呂宋海峽。

天文台說，一股乾燥的東北季候風正影響華南，預料受其與圓規的共同影響下，廣東沿岸今日風勢會逐漸增強。本港地區下午及今晚將天晴乾燥，吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，晚間風勢進一步增強。海有湧浪。

【11:55】

氣象專家梁榮武分析，圓規風力或較獅子山強，亦更近香港，移動快影響時間相對短。即睇【下一頁】

【9:30】

天文台指，在圓規與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨著圓規橫過南海北部及靠近本港，本港明日（12日）稍後天氣轉壞，風力會進一步增強。預料圓規會在星期三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。與圓規相關的驟雨會在本週後期繼續影響廣東沿岸。市民未來數天請密切留意天文台最新的天氣資訊和天氣變化。計劃戶外活動及掃墓的人士，亦需按情況擬定後備和應變方案。

另外，熱帶氣旋圓規會在今明兩日移向呂宋海峽，並預料在本週中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。隨著圓規遠離廣東沿岸，本週後期該區天氣稍為好轉。

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記者：黃穎津