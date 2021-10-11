【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台預料將發熱帶氣旋警告

▲ 熱帶氣旋圓規會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內。（陳國峰攝）

天文台表示，乾燥的東北季候風會在今日（11日）為華南帶來普遍晴朗的天氣。另一方面，按照現時預測路徑，熱帶氣旋圓規會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內，屆時天文台會發出熱帶氣旋警告信號。

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天文台指，在圓規與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨著圓規橫過南海北部及靠近本港，本港明日（12日）稍後天氣轉壞，風力會進一步增強。預料圓規會在星期三(13日)初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。與圓規相關的驟雨會在本週後期繼續影響廣東沿岸。市民未來數天請密切留意天文台最新的天氣資訊和天氣變化。計劃戶外活動及掃墓的人士，亦需按情況擬定後備和應變方案。

另外，熱帶氣旋圓規會在今明兩日移向呂宋海峽，並預料在本週中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。隨著圓規遠離廣東沿岸，本週後期該區天氣稍為好轉。

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記者：黃穎津