【天氣預測】圓規今晚進入香港800公里　天文台預料將發熱帶氣旋警告【不斷更新】

▲ 熱帶氣旋圓規會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內。（資料圖片）

強烈熱帶風暴圓規集結於馬尼拉東北約560公里，天文台預料其將向西移動，按照現時預測路徑，熱帶氣旋圓規會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內，屆時天文台會發出熱帶氣旋警告信號。本港今日（11日）天晴乾燥。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。

【12:45】

天文台表示，在正午12時，圓規集結在馬尼拉之東北偏北約540公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過呂宋海峽。

天文台說，一股乾燥的東北季候風正影響華南，預料受其與圓規的共同影響下，廣東沿岸今日風勢會逐漸增強。本港地區下午及今晚將天晴乾燥，吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，晚間風勢進一步增強。海有湧浪。

【11:55】

氣象專家梁榮武分析，圓規風力或較獅子山強，亦更近香港，移動快影響時間相對短。即睇【下一頁】

【9:30】

天文台指，在圓規與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨著圓規橫過南海北部及靠近本港，本港明日（12日）稍後天氣轉壞，風力會進一步增強。預料圓規會在星期三(13日)初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。與圓規相關的驟雨會在本週後期繼續影響廣東沿岸。市民未來數天請密切留意天文台最新的天氣資訊和天氣變化。計劃戶外活動及掃墓的人士，亦需按情況擬定後備和應變方案。

另外，熱帶氣旋圓規會在今明兩日移向呂宋海峽，並預料在本週中期橫過南海北部，受其與東北季候風的共同影響，廣東沿岸風勢再度增強，有大雨及狂風。隨著圓規遠離廣東沿岸，本週後期該區天氣稍為好轉。

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記者：黃穎津