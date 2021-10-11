【育兒心得】子女發脾氣時首先要認同情緒 資優學苑總監分享「情緒降溫四部曲」

▲ 資優學苑總監分享「情緒降溫四部曲」。

還記得大女兒出生的過程非常驚險，當年採用無痛分娩，在下半身沒有知覺、毫無痛感的情況下，不知道如何正確用力，結果延長了生產的時間。由於分娩過程進度不似預期，即使用上產鉗及真空吸盤等器械輔助生產，但仍未能協助娩出嬰兒。主診醫生惟有急召麻醉科醫生到產房準備剖腹，就在這關鍵時刻，我運用全身最大力氣把女兒生了出來！當醫生把這個小粉團放在我胸口時，看到紫紫紅紅的皮膚顔色，我的心情瞬間滑倒谷底，以為孩子因爲生產時間過長導致缺氧，再加上使用產鉗在她臉上留下的紅痕，我即時哭了出來。

那一刻，我唯一的願望就是只要孩子能夠健健康康的成長，其他一切也不重要，這個情境至今14年仍然歷歷在目。相信很多媽媽在懷孕及生產時也會像我，希望孩子可以健康、快樂地成長。奈何當孩子一天一天的長大，作為父母的我們對子女的要求越來越多，最好是「琴棋書畫樣樣精、能文擅武瓣瓣掂」! 在孩子的學習過程中，很多時因為望與現實出現落差，父母沒有聆聽孩子的需要、忽略了孩子的情緒，各種各樣的磨擦和衝突隨之出現。最後孩子在痛苦中學習，家長無奈要威逼利誘孩子讀書、做作業和參加課外活動、課程，繼而傷害彼此之間感情。

讀到這裏我們可能感慨萬分，究竟怎樣可以復修親子關係呢？且停下來，讓我們一起做個簡單實驗，現在請你看看手機裏孩子的照片，你會發現自己的笑容由心而發。然後，試幻想一下，若孩子遇上意外，是不是心會揪一下，甚至乎眼眶有點濕潤。沒錯，這就是「愛」，是父母發自內心，對孩子無條件的愛！就是這份愛讓我們每天堅持下去，好好照料自己的寶貝。

若果作為家長的我們能夠停下來，讓思想沉殿下一下，回想一下誕下孩子的初心；想想親子關係之中，甚麽才是最重要，那麽我們與孩子間的緊張關係便會緩和，教養的問題亦會迎刃而解。

很多時候，當孩子向父母發脾氣，作為父母像程式化似的，以為解決了當下事情，便是解決所有的事情。事實上，導致孩子情緒失控的核心問題並沒有解決，而長期忽略其情感方面的需要，或會對孩子造成心理傷害。那麼父母應該怎樣做？以下介紹「情緒降溫四部曲」，或許可以作為參考：

1. 看到孩子發脾氣或情緒激動時，家長也要控制一下個人情緒，先深呼吸，然後跟自己說：「唔好忟，若自己激動，孩子就會更加激動。」如果仍然失控，建議大家喝杯水冷靜一下。

2. 家長應先關顧孩子的情緒，聆聽他們的需要，點出孩子的情緒：「我見到你宜家好嬲（或你看到的情緒）喎，我有咩可以幫到你？」

3. 如果孩子不是太激動，可說：「媽媽想宜家攬吓你。」如果孩子不作聲，可以立刻擁抱一下。如果孩子說「不」，可以問「我做啲咩可以令你好啲？」

4. 切記不要在此刻糾結事情的原因，家長可以透過聆聽打開溝通之門，可問：「可以話俾媽媽知咩事令你咁嬲（唔開心）嗎？」如孩子堅持不説，不要强迫他。待大家情緒完全平靜之後，討論一下事情的經過、原因和下次發生同樣事情的處理方法。

過去，我的兒子曾經有一段時間，在行為、情緒出現很大的問題，在他發脾氣時我只會問：「點解發脾氣？」因為我要即時制止我認爲不當的行為。我以前會說，兒子「無端端」發脾氣，忽略了背後的原因，可能是失望、害怕……

後來了解到，要處理孩子的情緒問題，首要是關顧孩子的感受，當孩子感受到父母對他的愛，便會敞開心扉，鬆開心結。我明白到認同情緒不等於認同他的行為，當我耐心聆聽兒子的心聲，慢慢發覺他發脾氣時沒有從前那麽激動。當他聽到我問「有咩可以幫到你？」時，更會告訴我有甚麽可以幫得上，我們的關係開始了新一頁，到現在也非常享受一起的時光！當然這個不是一時三刻可以做到的，俗語有云「熟能生巧」，在日常生活中反復練習以上「降溫」步驟，相信很快可以看到曙光，各位家長今天就開始行動吧！

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