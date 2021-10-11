【奢華做GYM】Dior夥Technogym首推健身器材　奢華健身用品搭載上網訓練功能

▲ 將它整套帶回家中，相信應該大受富豪們歡迎。（圖片由品牌提供）

高級時裝品牌沒有因為新冠疫情而放慢腳步下來，當中Dior是其中一個在這瘟疫蔓延的日子從沒有放慢腳步下來的品牌，剛剛傳來的消息是準備推出健身器材，從此做gym舉重跑步都可以是一件非常奢華的時裝化的事。

▲ Dior與意大利Technogym合作推出健身器材。（圖片由品牌提供）

其實時裝品牌推出運動用品絕對不是新鮮的事情，例如Louis Vuitton一早已推出滑板、滑浪板、乒乓組合、跳繩、瑜伽墊、甚至啞鈴等，但暫時這些超級品牌推出都只限於一些簡單的運動用品牌而已，但今次Dior則來得不同。

早前Dior就與來自意大利的健身器材用品公司Technogym達成合作關係，將會推出限量的健物器材用品，當中包括一台跑步機，一個多公能舉重椅、啞鈴配件和健身球等，是繼品牌在今年6月發佈的Dior Vibe運動系列的一個延續。

▲ Technogym的總裁Nerio Aessandri（左）和著名網球手拿度（右）。（圖片nerio alessandri ig）

當然，能夠得到Dior垂青的品牌自然不是泛泛之輩，Technogym早在2007年已經嘗試將健身與網系統聯繫，創立Visioweb。

2012年更創立wellness平台，用戶可以藉器材詢問其他人的運動方案和數據收集等，1年過後，wellness更可以根據不同用戶調整一套力量訓練和帶氧訓練的程式，有著這一種先進技術光環，因此，亦成了今屆東京奧運的官方健身器材供應商。

不過，這個系到的正式發售日期是明年的1月，Dior粉絲可要多等一陣。又或是先去幫襯同一門下的Louis Vuitton的健身用品作為「止喝」用途。

記者：何偉雄