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【聲夢傳奇x青年心城】鍾柔美跑出追貼炎明熹　Yumi成第二位擁個人單曲聲夢學員

娛樂 10:57 2021/10/11

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TVB新劇《青年心城之撐起青春》於昨晚（10月10日）首播，由兩位「後生仔」林正峰、游嘉欣擔正外，主題曲由《聲夢傳奇》季軍鍾柔美（Yumi）主唱，同樣充滿青春氣息，相信也為觀眾來新鮮感。

最新影片推介：冼靖峰+鍾柔美專訪

Yumi首支個人單曲

Yumi為劇集唱主題曲《不想輕躺》，是繼《聲夢傳奇》「三料冠軍」炎明熹（Gigi）上月推出首支個人單曲《真話的清高》後，第二位擁有個人單曲的聲夢學員。

歌曲於昨晚劇集首播時同步播出，網上也有不少由粉絲製作的30秒版本MV，但暫時未見TVB、星夢娛樂Youtube內有相關MV。

而Yumi早前已經與姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）一同主唱兒童節目《Hands Up》的同名主題曲，是暫時擁有較多歌曲作品的《聲夢》學員。

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Yumi與聲夢學員忙拍劇

至於15位《聲夢》學員最近參演由李敏任編審的劇集《青春本我》，眾人身穿校服造型拍攝，十分青春。

由於Yumi、Gigi、Chantel等平日需要上學，都只可在假日參與劇集拍攝，相常工作日程也相當緊湊。而每一集均會配上一位學員獻唱的歌曲，即是一眾粉絲又有機會聽到心愛成員的歌聲了！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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