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【不再孤單】張秀文被爆與富二代拍拖　全靠娛圈最強月老阿Bob一手撮合

娛樂 10:40 2021/10/11

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張秀文戀情被爆。

張秀文（Sammi）有新戀情！現年34歲的Sammi一向好身材，是不少宅男的女神。不過，她自3年多前與男友分手後卻一直單身。不過原來她最近與金融才俊王大權（Billy）秘密拍拖，到近日因陪男友入馬場才被踢爆。

在2010年參加香港小姐並奪亞軍入行的張秀文，在2017年與前經理人仇耀斌分手後，一直沒有拍拖專注事業。

Sammi的工作量亦頗多，近年拍劇外也因出眾身材獲不少商演機會，她每次亦十分識做，必以性感打扮出席活動。此外，她亦擔任節目主持工作及活動司儀工作，可算多方面發展。

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低調處理戀情

不過單身約3年多的張秀文終於有著落，卻一直沒有公開戀情，直到近日因為她做「跟得女友」陪男友Billy拉頭馬才被媒體發現，事後張秀文亦向媒體坦承拍拖，但不願透露男友背景等詳情，估計不想戀情太高調。

此外，素來衣著十分疏爽的張秀文，近期衣著卻較為密實，不如以前大方隨意派福利，似為尊重男友而減少性感打扮。

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娛圈最強月老阿Bob

據悉，張秀文男友Billy為「皮草太子爺」王大業的堂弟，但屬富二代的他不靠祖蔭，在港大經濟金融系畢業後在銀行工作，之後開公司從事IT業打出自己的江山。他與江嘉敏男友、電競公司高層Anthony為生意合作夥伴。

有指，張秀文與Billy由林盛斌（Bob）撮合，二人一同主持綜藝節目《你估我唔到》後，Bob覺得張秀文條件不錯卻沒有男友，於是介紹Billy給她認識。

之前朱慧敏（Queenie）與醫生陳良貴（Jason）認識兼後來拍拖、結婚成幸福人妻，也是由阿Bob一手撮合。看來人面夠廣的阿Bob，堪稱娛圈最強月老。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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