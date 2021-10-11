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【新冠肺炎】今增7宗輸入個案均打齊針　來自肯尼亞巴基斯坦及菲律賓等地　

社會 16:49 2021/10/11

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

本港今日（11日）新增7宗確診新冠肺炎個案，分別由肯尼亞、巴基斯坦、菲律賓、黑山及美國抵港，全數已接種兩劑新冠疫苗。至今本港個案累計12,269宗，包括12,268宗確診個案和一宗疑似個案。另有少於5宗初步確診。

個案詳情如下：

  • 第12268宗：35歲男，無病徵，入住北角華美達盛景酒店後確診，10月6日乘坐ET608航班從肯尼亞抵港，6月3日及7月15日在巴基斯坦接種兩劑科興，驗出帶有L542R變種病毒株
  • 第12269宗：75歲男，無病徵，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店後確診，10月6日乘坐EK384航班從巴基斯坦抵港，6月24日及7月27日在巴基斯坦接種兩劑眾愛可維，驗出帶有L542R變種病毒株
  • 第12270宗：31歲男，無病徵，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店後確診，10月6日乘坐EK384航班從巴基斯坦抵港，6月25日及7月29日在巴基斯坦接種兩劑科興，驗出帶有L542R變種病毒株
  • 第12271宗：40歲女外傭，無病徵，入住指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）後確診，10月4日乘坐5J272航班從菲律賓抵港，6月4日及7月6日在菲律賓接種兩劑科興，驗出帶有L542R變種病毒株
  • 第12272宗：37歲男船員，無病徵，不適用，10月9日乘坐KL819航班從黑山抵港，7月28日及8月18日在黑山接種兩劑眾愛可維，驗出帶有L542R變種病毒株
  • 第12273宗：27歲男，無病徵，入住大角咀香港旺角帝盛酒店後確診，10月7日乘坐CX521航班從美國抵港，4月27日及5月18日在香港接種兩劑復必泰，驗出帶有L542R變種病毒株
  • 第12274宗：33歲男，無病徵，入住西營盤華美達海景酒店後確診，10月4日乘坐5J272航班從菲律賓抵港，5月7日及5月28日在香港接種兩劑復必泰，未知是否帶有變種病毒

昨日未有錄得新增個案，不過衞生防護中心調查一宗外地確診個案，涉及一名54歲女機組人員，居於東涌海濱路8號海堤灣畔2座；10月7日經航班CX101由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性。詳情請看【下一頁

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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