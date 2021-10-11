【新冠肺炎】今日新增7宗輸入個案　由肯尼亞巴基斯坦及菲律賓等地抵港

本港今日（11日）新增7宗確診新冠肺炎個案，分別由肯尼亞、巴基斯坦、菲律賓、黑山及美國抵港，全數已接種兩劑新冠疫苗。至今本港個案累計12,269宗，包括12,268宗確診個案和一宗疑似個案。

個案詳情如下：

第12268宗：35歲男，無病徵，入住北角華美達盛景酒店後確診，從肯尼亞抵港，6月3日及7月15日在巴基斯坦接種兩劑科興

第12269宗：75歲男，無病徵，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店後確診，從巴基斯坦抵港，6月24日及7月27日在巴基斯坦接種兩劑眾愛可維

第12270宗：31歲男，無病徵，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店後確診，從巴基斯坦抵港，6月25日及7月29日在巴基斯坦接種兩劑克爾來福

第12271宗：40歲女，無病徵，入住指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）後確診，從菲律賓抵港，6月4日及7月6日在菲律賓接種兩劑克爾來福

第12272宗：37歲男，無病徵，不適用，從黑山抵港，7月28日及8月18日在黑山接種兩劑眾愛可維

第12273宗：27歲男，無病徵，入住大角咀香港旺角帝盛酒店後確診，從美國抵港，4月27日及5月18日在香港接種兩劑復必泰

第12274宗：33歲男，無病徵，入住西營盤華美達海景酒店後確診，從菲律賓抵港，5月7日及5月28日在香港接種兩劑復必泰

昨日未有錄得新增個案，不過衞生防護中心調查一宗外地確診個案，涉及一名54歲女機組人員，居於東涌海濱路8號海堤灣畔2座；10月7日經航班CX101由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性。詳情請看【下一頁】

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記者：黃穎津