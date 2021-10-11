【小花聚會】逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會　古天樂舊愛黃𨥈瑩抱B疑已為人母？

▲ 逆齡梁雪湄與轉行江芷妮羅泳嫻聚會，黃𨥈瑩抱B現身疑已婚為人母。

TVB孕育不少小花，日前「電波少女」梁雪湄更新社交網站，原來她約了多位久未露面的昔日小花向海嵐、江芷妮及羅泳嫻等人相聚，最搶眼的絕對是抱著小孩的黃𨥈瑩，令人猜測她是否早已低調結婚成人母。

曾是組合「電波少女」成員之一的梁雪湄，昨日（10月10日）在其社交網站貼出多張合照，照片中有多位熟悉又罕見的人物，全都是當年無綫的小花，包括向海嵐、黃𨥈瑩、江芷妮及羅泳嫻。

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合照中眾人手執塔羅牌卡，梁雪湄寫道：「大家終於能一聚，多謝裸泳（羅泳嫻）的自解塔羅牌。」她又提到眾人上一次聚會已經是四年前，更笑指大家4年一聚有如奧運一樣。」

照片中最搶眼的莫過於黃𨥈瑩懷中的小男孩，二人表現親暱，令人懷疑她是否已經低調結婚並成為人母。不過梁雪湄在留言中刻意寫下：「小朋友不是紀瑩的」，代好友澄清。

是次聚會中的五位小花，除向海嵐外，都已離開了演藝圈。

身為古天樂入行後唯一公開女友的黃𨥈瑩，自從於2011年拍畢《On Call 36小時》後約滿TVB退出幕前，有指她已轉職美容行業，生活極為低調，平日只會在圈中好友的聚會照片中見到她。

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梁雪湄轉行從商

現年44歲梁雪湄當年因為驕人上圍被選為「電波少女」的一員，至今仍然保養得宜，更有逆齡生長的情況。畢業於藝員訓練班的她，經常在劇集中獲派演問題少女的角色，2009年約滿無綫後曾於亞視擔任節目主持，直到2011年淡出幕前。

後來梁雪湄轉行從商，有份投資美容水療中心及冰室，同時亦兼任「旅遊KOL」，其社交網站放滿她旅遊晒身材的靚相。在去年九月疫情期間前往泰國，結束酒店隔離後便在當地旅遊，直到今年八月才返港，未婚的她在旅程期間出現不少「男友視覺」的照片，但從未有任何一張照片出現其他人的身影。

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江芷妮建立美容事業

同為44歲的江芷妮在幕前僅僅活躍了5年的時間，當年有不少觀眾指她與唐詩詠似樣，據知她淡出幕前後豪擲7位數字轉型發展美容公司，更為了生意而報讀工商管理碩士學位，於2010年結識到真命天子、建築師男友Derrick，兩年後結婚。

婚後她仍堅持一手一腳打理她的美容王國，拒絕做少奶奶。

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▲ 江子妮與建築師男友結婚。（東星圖片）

羅泳嫻轉當地產經紀

羅泳嫻最近的一部作品是2019年推出的劇集《金宵大廈》，在劇中飾演「露比媽」一角，近年已經轉職任地產經紀。

曾經歷前男友吳啟華北上尋歡、與德國前夫結束六年婚姻，羅泳嫻遇上同樣從事地產行業的男友，去年為對方誕下兒子，並表示疫情結束後會補辦婚禮。

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