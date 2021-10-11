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【美食速報】惠康超市獨家推美國低糖低卡高蛋白雪糕　必試2款燕麥奶雪糕滿足不同體質【附優惠詳情】

休閒消費 11:20 2021/10/11

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惠康超市獨家推美國低糖低卡高蛋白雪糕。（圖片由超市提供）

喜歡吃雪糕又怕肥，怎麼辦？惠康超級市場及Market Place by Jasons等超市獨家引入的美國著名雪糕品牌HALO TOP，HALO TOP以低糖低熱量作賣點，大家盡情享受雪糕的同時，不用「計住計住」！

點擊大圖了解詳情：

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惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen以及Jasons ichiba超市獨家引入的美國著名雪糕品牌HALO TOP。

每盒473毫升的HALO TOP雪糕的卡路里均在320至380的範圍內，比其他品牌相同容量低超過一半，毫無罪惡感的甜品，特別受喜歡健康人士歡迎！

最新影片推介：冼靖峰+鍾柔美專訪

HALO TOP在揀選雪糕食材時花盡心思，製作出低糖低熱量、蛋白成份高的雪糕，雪糕包裝設計正面更矚目地印上每盒雪糕的總熱量，健康而美味！

是次HALO TOP將於香港推出7款口味，包括海鹽焦糖雪糕、花生醬雪糕、朱古力曲奇麵團雪糕、士多啤梨芝士蛋糕雪糕、軟心朱古力布朗尼雪糕，以及無乳系列的兩款口味，包括燕麥奶花生醬曲奇雪糕及燕麥奶焦糖朱古力椒鹽卷餅雪糕。

7款含或不含乳製品的雪糕，絕對能滿足擁有不同體質，或純粹不同味道喜好的大眾。而為慶祝HALO TOP低糖低卡高蛋白雪糕獨家登陸惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、 Oliver's The Delicatessen，以及Jasons ichiba，於2021年10月8日至2021年10月28日期間，全線將以推廣價 $79（原價$99）發售。

最新影片推介：日練4小時車上進餐夜晚補習　16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍

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責任編輯：王芷瑩

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