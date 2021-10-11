【夫妻矛盾】老公要求生B應承幫手湊女　 女兒出生後反口：掉個女出街啦

▲ 有港媽在網上大呻老公拒絕幫忙湊女，令她感到難受。

生小朋友原本是樂事，但照顧初生嬰兒難免感到吃力，夫妻在計劃生育前要達成共識，怎樣分配照顧工作，否則會影響關係。一名全職媽媽在網上大呻，抱怨老公最初答應幫忙湊B，豈料女兒出生後卻反口，令港媽感到難受且壓力大，更直言「好憎佢」。

老公要求生小朋友

該名港媽在網上討論區「親子王國」，以「比我呻下，憎老公憎左3年」為題發文，指自己起初不願生育，但老公想要小朋友，加上對方答應自己會幫忙湊B，「話佢會幫手，奶奶會幫手，再唔係請工人」，這才令她改變主意。

乜都話得，點知生咗就乜都唔得！

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女兒出生後始知湊B辛苦

豈料女兒出生後，老公卻出爾反爾。港媽表示，老公在女兒剛出生時也有幫忙湊女，但幾個月後開始知辛苦，便「乜都卸膊」，

仲要鬧返我話人哋個個都係咁湊，點解人哋湊到你湊唔到...我一星期湊七日，24小時全職媽媽，叫奶奶幫手一日半日，佢同我講佢驚佢媽辛苦！

直至現在，港媽慨嘆每次一說辛苦，或希望老公幫助時，對方就會惡言相向，直言自己要工作賺錢，不會幫忙。而每當港媽希望奶奶能幫手湊小朋友時，老公更會覺得「好似益咗我咁」。

一開口叫佢媽幫吓手，佢就會串我、話我、黑面。就係呢啲說話，聽咗3年，積埋積埋，所以憎到佢一個點…如果我再發脾氣，佢就會發晦氣話，『唔好X湊啦你，掉X咗個女出街啦！』後來我就唔駁了，由得佢講乜都好啦，總之係我錯，係我揀錯人！！

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網民：無口齒仲要聲大夾惡

港媽表示，後來唯有做兼職，每日工作數小時，才能換到奶奶的幫助。帖文一出引起網民熱議，紛紛留言批評港媽的老公自私，「最怕啲人無口齒仲要聲大夾惡」、「好唔識體諒老婆」、「當老婆係奴隸」。

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責任編輯：王明芳