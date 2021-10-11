【年輕一代】年輕人喜歡斜槓族多於全職工作 5大錦囊留住年輕人

▲ 浸信會愛羣社會服務處在2021 年9 月30 日舉行網上分享會:「新一代青年的工作世界」。

浸信會愛羣社會服務處在2021 年9 月30 日舉行網上分享會:「新一代青年的工作世界」。由香港人力資源管理學會資深會員，香港董事學會資深會員蔡惠琴女士太平紳士、LinkedIn Hong Kong客戶總監郭浩權先生及本處兒童、青少年及家庭綜合服務總監周靄婷女士，探討新一代青年特質及如何培育年輕人在社會上的發展。

浸信會愛羣社會服務處近日推出重點項目「YOUTH MOVER 青年發展體驗計劃」，與商界合作，專為弱勢年輕人提供實習機會。計劃為期兩年，目標招收80名弱勢青年，重點提升他們的適應力和競爭力。我們將透過個人輔導、友師支援、技能培訓和職場體驗等，為他們創造有利條件，在生涯規劃中銜接求職就業，為他們創造社會上流機會。

網上分享會邀請了各界別人士參與，包括大學學生事務經理、青年就業及活動服務工作者、負責中學就業的老師、企業老闆、公司董事及社工等。嘉賓分享了新一代年青人的特質以及對工作的期望，亦探討了僱主該如何配對合適的工作予新一代年青人避免人材錯配及流失，以及分析市場未來最重視的人力資源需求。鼓勵各界一同發掘和配合青年強項，支持青年在職場上的發展。

現今世代的年輕人，對全職工作未必感到興趣，反而喜歡當自由工作者或身兼多職的斜槓族，但同時這情況也為企業帶來人才流失問題。香港人力資源管理學會資深會員，香港董事學會資深會員蔡惠琴女士太平紳士分享了吸引年輕人選擇或留任工作的五大錦囊，包括實質回

報，平衡年輕僱員和企業期望，提供合適薪酬與福利、2)融洽包容的企業文化、3)讓年輕僱員於工作中獲得成就感、4)有學習、發展和晉升機會，及5)優秀上司，嘉許及認可下屬貢獻。

僱主該善用五大錦囊，在工作中推動及激勵新一代年輕人。科技影響了各行各業，很多新的工種也隨之出現。LinkedIn Hong Kong客戶總監郭浩權先生指出，在世界急速發展下將會締造出大量前所未有新職位，預計在2030 年中的新崗位將會比現時職業市場多達85%，並看到未來職場需要不同技能的人才，希望年輕人及早努力裝備自己，提升未來技能，迎接日後的挑戰。根據LinkedIn 人力資源數據分析，他強調：

未來市場對科技及數碼專才的需求越來越大，年輕人應不斷學習及增值應用科技能力，才能突圍而出。

浸信會愛羣社會服務處兒童、青少年及家庭綜合服務總監周靄婷女士表示︰「企業可善用年青人創意，為企業帶來新思維，活化傳統職位，以吸引更多年青人入行，為企業紓緩難以聘請新人的困境。」同時，她認為企業建立師徒制度培育新世代青年，讓青年發揮所長，有助

減低人才流失。她亦鼓勵商界、教育界和社福界攜手合作推動職場體驗計劃，創造空間及開放職場實習予中學生，讓他們了解行業及職場實況，有助青年設計未來路向。

「YOUTH MOVER青年發展體驗計劃」獲得超過20間來自創意媒體、旅遊、文化藝術、活動策劃、環保及持續發展等行業的商界機構支持，於2021至2023年提供實習崗位。計劃亦會為每位參加者配對一位生命友師，於計劃中同行，協助其面對工作體驗及經歷成長，啟發他

們思考目標及職場上的發展方向，培育香港未來主人翁。

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責任編輯：王明芳