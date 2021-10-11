【脫髮危機】40歲唐詩詠壓力大自爆髮線後移　醫生解構脫髮成因教護髮貼士【附養髮食物推介】

▲ 現年40歲的唐詩詠自爆數年前出現脫髮問題。

都市人生活壓力大，除了容易有病痛外，健康狀況也會反映在頭皮上。現年40歲的唐詩詠（Natalie）日前出席活動時，自爆數年前出現脫髮問題，髮線向後移，估計與壓力有關。註冊西醫伍文輝曾受訪稱，精神壓力過大是導致脫髮的元兇。而近年女性脫髮現象亦有年輕化趨勢，以往一般女性在35歲後才會有脫髮問題，但近年求診患者中，卻有3成屬30歲以下。

詩詠日前出席品牌活動時，提到數年前開始受脫髮問題困擾。每次洗頭後，詩詠都發現浴缸去水口，會留有一大束脫落的頭髮。當時身邊人告訴她洗頭掉髮是正常現象，而她亦未完全正視問題。

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直到一次，髮型師發現她的髮線已「後移了一格」，當下她才意識到問題嚴重性。在遍尋原因後，詩詠認為是跟工作壓力有關，開工時間過密令她壓力大增，最終身體積累了的問題就反映在頭髮上，令她不禁大呼：

女仔真係唔可以無頭髮，真係想喊。

詩詠自此意識到休息的重要，也希望完成手頭上電視劇拍攝工作後，能好好放假休養，調理生息。同時她亦提到，選擇適合自己的洗髮產品及護髮產品是相當重要。

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脫髮對不少都市人來說也是一大困擾，註冊西醫伍文輝曾表示，「精神壓力過大」是導致脫髮的元凶之一。伍醫生指出，正常頭髮有80%毛囊處於生長階段，另外20%處於休息階段，但壓力可催使更多毛囊進入休息階段，繼而造成脫髮。

而另一脫髮成因，就是「經常電染頭髮」。伍醫生解釋，不少職場女性注重儀容，經常電髮、染髮，當拉扯力度過大或使用含化學成份的造型産品，例如高濃度的雙氧水，就有機會破壞毛囊，令毛囊壞死。

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中醫推薦6款護髮食物

除了注意洗頭方式及生活習慣外，護髮也可從飲食做起！TOPick曾訪問註冊中醫師邱宇鋒，他指出，中醫有以形補形之說，並列出6樣護髮食物：

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責任編輯：羅嘉欣