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【上訴駁回】私人檢控梁家榮被拒上訴駁回　女東主指港台已重回正軌感欣慰

社會 11:26 2021/10/11

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上訴人郭德英今到高院領取判詞。（林育慧攝）

食店「空姐牛肉飯」女東主於2020年提出私人檢控前廣播處長梁家榮，指控梁5項公職人員行為失當罪不獲受理，女東主提出覆核亦被駁回。女東主早前向高院提出上訴，上訴庭今（11日）頒下判詞駁回申請。女東主郭德英表示，梁家榮已離任，對於港台已重回正軌亦感到欣慰，故認為或沒有必要再提出覆核。

上訴人郭德英今到高院領取判詞後表示，前廣播處長梁家榮已離任，她當初提出私人檢控，只希望「香港電台變返正常電台」，給予輿論壓力，亦非要某人坐監或置諸死地。

郭強調對於香港電台已重回正軌感到欣慰，因此再以司法覆核方式提出申請似乎已不必要，但她表示須再作考慮。

早前律政司及以「法庭之友」身份列席、以協助法庭的資深大律師黃佩琪兩方均同意，裁判官拒批本案私人檢控涉屬正確，因上訴人未能提供梁有犯罪意圖的證據，而上訴人亦應透過司法覆該繼續處理本案。

「空姐牛肉飯」女東主郭德英在陳詞中則一度提及許智峯提出私人檢控一案「一入就批」，郭質疑裁判官以較高標準看待本案。

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記者：林育慧

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