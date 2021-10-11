【上訴駁回】私人檢控梁家榮被拒上訴駁回　女東主指港台重回正軌感欣慰

▲ 上訴人郭德英今到高院領取判詞。（林育慧攝）

食店「空姐牛肉飯」女東主於2020年提出私人檢控前廣播處長梁家榮，指控梁5項公職人員行為失當罪不獲受理，女東主提出覆核亦被駁回。女東主早前向高院提出上訴，上訴庭今（11日）頒下判詞駁回申請。女東主郭德英表示，梁家榮已離任，對於港台已重回正軌亦感到欣慰，故認為或沒有必要再提出覆核。

上訴人郭德英今到高院領取判詞後表示，前廣播處長梁家榮已離任，她當初提出私人檢控，只希望「香港電台變返正常電台」，申請為給予輿論壓力，亦非要某人坐監或置諸死地。

郭強調，對於香港電台已重回正軌感到欣慰，因此再以司法覆核方式提出申請似乎已不必要，但她表示須再作考慮。

案件早前透過上訴形式於原訟法庭處理，惟法官認為涉及重大議題，因此轉交上訴庭處理。

上訴庭於判詞中指出，裁判官接受私人傳票與否，須考慮是否具表面證供。以本案而言，申請人指控梁家榮涉公職人員行為失當罪，以其依賴之證據未能達至表面證供，證明梁蓄意作出失當行為，因此裁判官正確地推翻有關私人傳票之申請，故駁回上訴。上訴庭指就挑戰裁判官拒絕私人傳票申請之決定，應循司法覆核途徑作出申請。

另外，律政司一方於早前邀請法庭，就裁判官處理私人傳票事宜時訂下程序指引。上訴庭指出有關程序指引屬司法行政範疇，屬政府事宜。上訴庭指裁判官於缺乏有關指引下，須運用其案件管理能力作出公平處理，為達致一致性，建議裁判官指示私人傳票申請者須提供書面陳詞，可以書面處理，即使透過聆訊處理，亦應避免變成小型聆訊，並須就決定是否知會律政司司長等。上訴庭重申以上只屬建議，裁判官應就個別申請情況作出稱身的決定。

早前律政司及以「法庭之友」身份列席、以協助法庭的資深大律師黃佩琪兩方均同意，裁判官拒批本案私人檢控涉屬正確，因上訴人未能提供梁有犯罪意圖的證據，而上訴人亦應透過司法覆該繼續處理本案。

「空姐牛肉飯」女東主郭德英在陳詞中則一度提及許智峯提出私人檢控一案「一入就批」，郭質疑裁判官以較高標準看待本案。

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記者：林育慧