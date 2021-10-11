【性侵成孕】涉性侵低智商女致成孕　清潔工罪成囚年6年4個月 

▲ 性侵低智商女致成孕，清潔工罪成囚年6年4個月。（經濟日報資料圖片）

清潔工相約智商只有78的舊女教會到海洋公園遊玩，同日晚上於商場晚膳期間，涉於傷殘人士廁所內強姦女方。事主其後被發現懷孕，終止懷孕後報警。涉案清潔工早前於高等法院經審訊後被裁定強姦罪成，今（11日）被判監6年4個月。暫委法官指事主因姦成孕而須進行終止懷孕手術，X的智商處於邊緣，極易為人欺負，均屬加刑因素。

被告李煜明（現年35歲），被捕時任職清潔工人，經審訊後被裁定1項強姦罪成，控罪指被告於2019年7月23日，在旺角新世紀廣場一傷殘人士廁所內強姦X（案發時36歲）。

代表律師求情時指，望透過法庭及警方向事主X傳遞歉意，因性交導致其進行流產手術而向X深表歉意。暫委法官則認為，若被告並非承認強姦X而深感歉意，對她並不是有意義，相信指是性交令X懷孕，對X傷害不會少。

暫委法官於判刑時指，案發時被告帶X到洗手間，先要求X替他口交，之後強姦X，其間沒有使用避孕套。X返回餐廳後無心進食，亦不願回答友人Y的問題，Y形容當時X的模樣欲哭，但沒有哭出來，直至X被發現懷孕後才揭發本案。

暫委法官指，被告沒有刑事紀錄，與泰籍女友育有11歲兒子，被告為家庭經濟之柱。法官引述心理報告指，X事後患創傷後壓力症後群，事件對X創傷極大。法官指從X庭上作供表現可見其痛苦，X作供時須勾起痛苦經歷，對她而言猶如將舊傷創疤揭起。

辯方律師要求法庭盡力輕判，暫委法官認為本案具加刑因素，包括事主X因姦成孕而須進行終止懷孕手術，X的智商處於邊緣，任何與其接觸的人現應察覺到。

法官指X極易受人欺負，不懂得保護自己，言語表達能力頗有不足，法官就加刑因素一併考慮後，以6年半為判刑基準，被告沒有刑事紀錄獲減刑2個月，除此沒有其他減刑因素，就強姦罪判監6年4個月。

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記者：林育慧