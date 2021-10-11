【星空下的仁醫】專業醫護協助拍攝　羅子溢開夜車練醫療專有名詞發音

▲ 《星空下的仁醫》

鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢等參演的TVB台慶劇《星空下的仁醫》，將於下周一（10月18日）於翡翠台首播。該劇單是籌備時間已達1年，製作甚嚴謹認真。

除所有急救及手術場面均有不同的專科醫生及護士全程協助拍攝外，務求盡量拍攝出像真度高的手術場口外；就連拍攝場景亦是劇組花了足足兩個月時間，將三萬呎的寫字樓改建成兒科加護病房以及辦公室，另外手術室的落地玻璃設計，亦為劇集增添看頭。

最新影片推介：冼靖峰+鍾柔美專訪

《星空下的仁醫》雖然角色眾多兼人物關係複雜，但其實主線集中在病患個案以及精密的手術上。

觀乎劇組發布的官方劇照，手術場口不但拍攝陣容龐大，且感覺專業唯美。據知為增加真實感，劇中醫生及所有救護人士角色，均會跟足專業醫生口脗，進行急救或做手術時以大量英文醫學專有名詞溝通，並在手術場口中加插大量Close up。

▲ 每個手術場面，都動用大量幕後工作人員進行拍攝。

「開夜車」練醫學專有名詞

一眾演員為演出時更有真實感，亦下了不少功夫，以飾演專科醫生文柏熙的羅子溢為例，即便完成拍攝後仍自動波「開夜車」練習醫學專有名詞發音。

比如羅子溢謂：「我咁啱有個朋友係做醫生，我就會叫佢幫手聽吓我啲專有名詞讀音正唔正確，順便了解一下（做手術等）程序。咁第二日再經過監製安排嘅醫生指導，就可以快啲投入個拍攝進度。」

▲ （左起）馬國明、羅子溢、鄭嘉穎

子溢面對新挑戰

雖然已是第三次演醫生的子溢笑指雖然有個「底」，但由於是次飾演的是兒科醫生，故仍有新挑戰要面對。

他又透露正式投入《星空下的仁醫》拍攝前，曾多次開會及獲安排上堂「增值」，並謂每天拍攝也會抽出不少時間做事前練習：「為咗逼真同埋做得更加好，我哋每日開工可能頭3至4個鐘都係喺度練習。」

