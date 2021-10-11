【大閘蟹2021】高級中菜廳帝京軒推8道菜大閘蟹宴　必試爆膏江蘇大閘蟹+松茸蟹粉燴拉絲雪燕

▲ 帝京酒店中菜廳帝京軒於10月15日起推出8道菜大閘蟹宴。（圖片由酒店提供）

踏入秋天，又到品嚐大閘蟹的季節！帝京酒店帝京軒於2021年10月15日至12月15日推出六道菜套餐「 龍宮蟹宴」，當中包括時令江蘇大閘蟹及松茸蟹粉燴拉絲雪燕，套餐更有避風塘蒜香澳洲翡翠鮑及北海雲丹燒珍寶虎蝦扒等美饌，蟹饕們大享口福！

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清蒸江蘇大閘蟹（每位乙隻）：正值菊黃蟹肥的季節，當然少不了清蒸江蘇大閘蟹。每位客人都能品嘗足四両半重的江蘇大閘蟹雄蟹，大閘蟹的蟹膏豐腴味甘，油香四溢，以傳統清蒸煮法炮製，讓熱力慢慢將肥美鮮甜的大閘蟹蒸熟，充分保留蟹膏及蟹肉的精華及鮮味，滋味無窮。

松茸蟹粉燴拉絲雪燕︰ 大廚精選被稱譽為「植物燕窩」的雪燕與蟹肉及帶子等海中鮮熬成海皇湯羹，再配合鮮味蟹粉及散發陣陣菌香的松茸，與海鮮滋味共冶一爐。菜式賣相美觀，一絲絲的雪燕，夾雜蟹粉的濃香，滋味紛陳。

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金箔乳豬御結．海老咱家豆腐．人參小籠包：金箔乳豬御結以壽司為靈感，配上香脆的中式乳豬件，別是滋味，大廚更以金箔點綴，更顯矜貴。海老咱家豆腐 以豆漿及龍蝦湯等材料製成自家豆腐，並炸至金黃，外層香脆，內裡嫩滑，再灑上秘製的櫻花蝦鹽，更添惹味；人參小籠包 湯汁滿瀉，人參味帶微甘，將小籠包提升至另一層次。

推廣日期：由2021年10月15日至2021年12月15日

價錢：每位HK$688 (兩位起)；另加大閘蟹：雌蟹每隻HK$260，雄蟹每隻HK$120（每隻重約四両半）

地址：九龍太子道西一九三號帝京酒店三樓

訂座電話：2622 6161

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責任編輯：王芷瑩