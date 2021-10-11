【重做功課】小一生扮小記者問校長最喜愛顏色　老師要求重做：問題無意義

▲ 小一生扮演小記者問校長喜歡什麼顏色，被老師批評問題無意義。

老師批改功課的準則令家長不解，一名家長於Facebook群組「家長Secrets」中投稿，指其小朋友就讀小一，近日做中文科功課時需要扮演小記者，在工作紙上寫下訪問校長的問題。小朋友問校長喜愛的顏色，卻被老師批評問題「無意義」，要求學生重做，令家長感無奈。

從家長上傳的照片可見，小朋友扮演小記者，在工作紙上寫下想問校長的問題：「我們想問您喜歡什麼顏色？」，老師閱後在旁邊寫下「重做，要問有意義的問題」。

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網民：一年級咁問好正常

家長為此感到無奈，指「小朋友問我點解唔問得」。帖文引來網民討論，不少網民認為老師的批改無理，「小學一年級學生訪問校長，要問啲咩有意義嘅問題？問學校嘅願景？」、「老師可以先剔，然後問：可以想到更有趣的問題嗎？」、「小一咋！想點有意義法？」、「一年級學生，問呢啲問題真係好正常，手字幾靚」。

有家長則指小朋友所問的問題或未能配合活動主題，因此被認為是離題，「應該是要根據對象問相關的問題，如果唔係，你寫『今日食咗飯未？』一樣無意義」。

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責任編輯：王明芳