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【圓規襲港】氣象專家分析圓規風力或較獅子山強　移動快影響時間較短

社會 11:50 2021/10/11

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梁榮武料圓規風力或較獅子山強，亦更近香港。（經濟日報資料圖片）

熱帶風暴「獅子山」剛離港，熱帶氣旋「圓規」又殺到，天文台今早表示，「圓規」今晚將入香港800公里範圍內，屆時將發熱帶氣旋警告信號；明日稍後天氣轉壞，風力進一步增強，料圓規會於周三初時最接近本港。詳情請見【下一頁

天文台前助理台長、氣象學會發言人梁榮武接受港台《千禧年代》時分析，「圓規」的風力比「獅子山」強，甚至可能強很多，根據現時預測，可能會比「獅子山」更接近香港；又形容「圓規」或是較為「守規矩」的熱帶氣旋，在預測時或者不會好像熱帶風暴「獅子山」般「棘手」，但仍有好多變數。

梁榮武稱，是次東北季候風應是偏北，風力應不會很大，但可能較為乾燥，或令「圓規」減弱，而「圓規」移動得相當快，預料影響時間會相對短。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：陳正怡

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