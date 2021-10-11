【商場活動】新都會廣場「喵喵遊園會」 10月加推主子美食街毛孩美食大放送
休閒消費 12:07 2021/10/11
新都會廣場「喵喵遊園會Meow Plaza」推出後成為貓主人的打卡勝地。因區內打造6大超萌打卡位、療癒喵島、夢幻彩光騷等，當中5米高肥貓咪「碌碌」 自然是焦點所在。
而由10月14日至10月17日，新推的主子美食街將一連4日進駐新都會廣場，商場特邀多間寵物食品店精心預備多款為毛孩而設的特色美食，部分全新產品更是首次發售，賣相和味道同樣都是新選擇。
多款寵物美食，包括Mume Pets牛角小小酥、Pet Pet Homies泰式串燒、寵寵有賞萬聖節禮盒及咬咬肉球耳環 -- 毛玉。此外，更設有多款皇牌產品，例如採用山藥、挪威三文魚及紅菜頭等材料製成的主子壽司便當、造型吸睛又健康的肉肉卷蛋及濃香多汁的蒸肉球等產品。讓主子帶同毛孩來一赴這秋天之約。
新都會廣場「喵喵遊園會Meow Plaza」
日期：即日起至10月31日
時間：10am至10pm
活動地點：新都會廣場L3 - L4露天廣場及L5空中花園
夢幻彩光騷舉行時間：6pm至10pm
新都會廣場「主子美食街」
日期：10月14日至17日
時間： 12nn至8pm
活動地點：新都會廣場L3露天廣場
記者︰馮柏偉