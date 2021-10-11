【商場活動】新都會廣場「喵喵遊園會」 10月加推主子美食街毛孩美食大放送

▲ 新都會廣場「喵喵遊園會」將於10月14日加推主子美食街。(相片來源︰新都會廣場)

新都會廣場「喵喵遊園會Meow Plaza」推出後成為貓主人的打卡勝地。因區內打造6大超萌打卡位、療癒喵島、夢幻彩光騷等，當中5米高肥貓咪「碌碌」 自然是焦點所在。

▲ 「喵喵遊園會Meow Plaza」中5米高肥貓咪「碌碌」 是焦點所在。(相片來源︰新都會廣場)

而由10月14日至10月17日，新推的主子美食街將一連4日進駐新都會廣場，商場特邀多間寵物食品店精心預備多款為毛孩而設的特色美食，部分全新產品更是首次發售，賣相和味道同樣都是新選擇。

▲ 主子美食街中也推出「竉竉有賞萬聖節禮盒」。(相片來源︰新都會廣場)

多款寵物美食，包括Mume Pets牛角小小酥、Pet Pet Homies泰式串燒、寵寵有賞萬聖節禮盒及咬咬肉球耳環 -- 毛玉。此外，更設有多款皇牌產品，例如採用山藥、挪威三文魚及紅菜頭等材料製成的主子壽司便當、造型吸睛又健康的肉肉卷蛋及濃香多汁的蒸肉球等產品。讓主子帶同毛孩來一赴這秋天之約。

▲ (相片來源︰新都會廣場)

▲ mume pets_主子壽司便當 (相片來源︰新都會廣場)

▲ mume pets_甜甜圈 (相片來源︰新都會廣場)

新都會廣場「喵喵遊園會Meow Plaza」

日期：即日起至10月31日

時間：10am至10pm

活動地點：新都會廣場L3 - L4露天廣場及L5空中花園

夢幻彩光騷舉行時間：6pm至10pm

新都會廣場「主子美食街」

日期：10月14日至17日

時間： 12nn至8pm

活動地點：新都會廣場L3露天廣場

記者︰馮柏偉