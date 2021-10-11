【本地遊】WWF 11月舉辦米埔步走大自然活動　生態導賞參觀基圍探訪水牛【內附連結】

▲ 浮橋生態導賞需額外報名，可在導賞員帶領下前往紅樹林。（相片來源：WWF Hong Kong）

香港的郊野風光絕不遜於外地，想了解多點米埔區，世界自然基金會香港分部（WWF Hong Kong）將於11月6至7日，舉行一年一度的「步走大自然」活動。參加者可在生態導賞員的帶領下，在米埔參加迷你導賞團，邂逅水牛及參觀基圍博物館，亦可提早登記，穿梭浮橋參加「紅樹林」生態之旅。

今年活動以以「慢步・米埔」為主題，參加者可在米埔自由探索，沿途欣賞美景，同時參觀觀鳥屋、專家講座等，亦可以在「水牛工作間」親親動物之旅中，認識米埔「保育員」水牛，並參觀牠們的家園。新增設的基圍博物館，館內陳列了各式各樣文物，讓參加者了解基圍的運作模式及基圍裏的生物。

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如果想深入探索米埔，更可預先報名參加浮橋導賞。在經驗豐富的生態導賞員帶領下，漫步浮橋，穿越紅樹林，更欣賞到后海灣濕地的美景及泥灘生態。整個活動途中有各種小遊戲、於美景熱點打卡拍照、創作印章畫，以及雀鳥大搜索等，完成活動後獲取印花，能換取豐富禮品。

參加費用為$550，長者及青少年$450，可加插每位$150的浮橋之旅，另有二人同四人同行優惠。包免費穿梭巴士來往元朗站及米埔，適合5歲或以上人士參加，詳情可於官網瀏覽。

米埔自然保護區「步走大自然」

查詢：2526 1011

網址：www.wwf.org.hk/w4n

記者：張頌婷