【生命鬥士】曾換肝信信再歷手術很快蘇醒　媽媽感動兒子邁步走天天成長

▲ 曾換肝信信再歷手術，媽媽感恩手術成功，兒子很快蘇醒。

本港男童「信信」確診肝臟纖維化，在今年2月初進行器官移植手術，至今留院。媽媽近日發布信信最新消息，表示兒子早前再歷手術，感恩手術成功，兒子很快蘇醒。此外，媽媽分享了兒子成長照及影片，1歲多的信信已邁步走，相當叻仔！

▲ 信信企得好穩。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

換肝後再歷手術

本港男童信信現時1歲半多，他是25周出世的早產BB，在2個半月大時，確診了肝臟纖維化，他在今年2月1日接受換肝手術，至今逾8個月，現時仍留院中。

媽媽於昨日（10日）在Facebook專頁「救救小心 - 肝」更新了兒子近況，指兒子日前再歷手術，手術成功，而且進展理想，不用再插很多喉管。信信家人在9月下旬曾表示信信將會照肝臟血管造影，看看是否需要通血管，如果需要的話，就會同時進行有關手術，但媽媽未有確實指出是次是否通血管手術。

感恩你手術成功快快醒來，更感恩你今次手術後唔洗再用返貓蘇。

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學行邁步走

此外，從帖文附有一段影片所見，信信雙手捉實大人，穿上鞋子的他落床，一面認真及主動在地下邁步走了幾步，很叻仔。原來信信在床上自己扶企太耐了，護士建議家人可以幫信信穿上鞋子落地行，讓他習慣一下著鞋在地下行的感覺，感受地下的硬度跟企在床上是不同。媽媽感動兒子天天進步與成長，希望信信可以進一步靠自己進食吸收營養。

看到你一天天的進步、一天天的成長，媽媽心感安慰，等待緊你有一天能跟媽媽回家！希望你快快學懂口食。加油加油！

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此外，家人亦有分享了多張信信精靈可愛照片，展示「信豬豬成長記」，從照片所見，信信精神飽滿，不時展示可愛笑臉。有網民發現他比之前大有進步，「信信叻叻！和半年前所見的你已差好遠」、「膚色白返好多了，叻豬呀」等，網民紛紛為信信生命小鬥士打氣，期盼他快些出院做個健健康康的小孩子。

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責任編輯︰王明芳