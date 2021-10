【邊玩邊學習】香港鄧鏡波書院推創意英語活動 用樂高®積木引導學生成為「BETTER ME」

▲ 香港鄧鏡波書院推創意英語活動,用樂高®積木引導學生成為「BETTER ME」。

樂高®積木相信大家都有玩過,但你有想過這些小積木可以用來提升學生運用英語與進行溝通的信心嗎?

樂高®認真玩®(LEGO® SERIOUS PLAY®,下稱LSP)在剛開始時是一套為商業世界而設計的創意解難工具。世界上有很多大企業、大機構都會利用這套創意工具去解決他們所面對的問題。但隨著越來越多人認識LSP,當中包括教師、大學教授等來自不同階層的教育工作者,他們發現LSP可以好好運用在不同的教育場景當中。

有大學教授利用LSP去將乏味的量子化學變成一門有趣的科目,並成為該所大學裏面唯一一個100%出席率的課堂;有小學管理層利用LSP籌備他們下學年嘅發展計劃;有大專專責學生發展的社工利用LSP跟一班大專生探討溝通的題目;亦有中學英文科主任利用LSP去令學生更有信心去運用英文與其他人進行溝通。

每個學年,香港鄧鏡波書院舉辦很多有趣的活動去幫助學生提升英語能力。過往學校會邀請外國著名學府的學生來到香港,跟它們的學生進行交流。但由於疫情的關係,這個活動不能舉辦,英文科主任在煩惱如何找另一個有趣又有意義的活動作替補時,她遇上了LSP。

這四天的主題是「SERIOUS PLAY for a BETTER ME」,參與者是一班中三的學生。在這四天的課程是利用LSP這套創意工具,讓他們砌砌積木,說說自己的故事,聽起來好像很輕鬆似的,但事實卻並非如此。LSP是一套需要參與者「手腦協作」的工具,砌積木固然重要,但更重要的是在活動的過程中要不斷進行思考。

要能成為「BETTER ME」,第一件要做的事必須是了解自己。在課程的前段,學生們透過砌積木和說故事,反思們他們自己的強項、弱項、志向及所需要的支援。他們把這些平常甚少與人談論的題目利用樂高®模型展示出來,並用說故事的形式與其他同學分享。

「My Aspiration is to be a professional soccer player, because….」

「My Strength is that I have a lot of interesting ideas in my mind, so that…」

「My Weakness is that I am very poor in time management, that’s why…」

「I need more brave so that I can stand in front of a lot of people, as I…」

學生會先把他們的想法用積木拼出來,並輪流在小組裏進行分享。雖然他們的英語能力有異,但在活動的過程中,所有學生都積極地拿著他們自己的模型,利用英語說出他們自己的故事。從英文科主任的口中得知,當中其實有些學生很害怕用英語去表達自己的想法,當她見到他們如此積極的去用英語去說故事,也感到喜出望外。

這個活動稱為「個人模型」(Individual Model),學生們會積極地表達,是因為「個人模型」裡所有的元素都是關於及只屬於他自己的,只有學生自己才有權跟別人分享「個人模型」裡的故事。而且在邊玩邊說故事的過程中,他們會更容易開放自己,將自己的想法與別人分享。

雖然LSP起初是一套為商業世界而設計的解難創意工具,但只要作出適當的調適,是可以有效應用在教育的不同面向,帶來一些「好玩」的創新元素。

文章獲P-cube Education授權轉載。