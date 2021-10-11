【新冠肺炎】蕭傑恒料機場貨站工人受英國或歐洲確診者感染　透過貨物傳染機會較低

▲ 蕭傑恒料機場貨站服務員受英國或歐洲確診者感染。（資料圖片）

本港早前出現一宗源頭不明個案，48歲機場貨運站工人於上周確診，至今當局未追查到源頭。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒確認該男患者感染Delta變種病毒，基因排序資料顯示或有機會由英國或歐洲的確診者傳染，不排除是受即日來回的外國機組人員傳染。

蕭傑恒於港台節目《千禧年代》表示，團隊將患者的基因排序與9月12日之前的輸入個案作對比，但均不相似，團隊其後與全球個案作對比，發現與英國9月底的確診個案較相似，但仍有7個突變，相信當中已有多代傳播，估計48歲確診男子最有機會受英國或歐洲的確診者感染。

蕭傑恒又說，相信透過貨物感染的機會較低，不排除患者是受即日飛走又不需入境的外國機組人員感染。他認為，儘管患者工作身穿保護衣，但或有可能是工作時未必有足夠保護，令帶病毒的人士走過引致病毒傳染。

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記者：黃悅晴