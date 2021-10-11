意大利時裝設計師Antonio Marras首推家品系列　入門骨瓷水杯震撼價$295

▲ 用上collage手法表達的印花圖案水杯。（左$795、右$295/The Swank Shop/圖片品牌提供）

或許大家不懂得Antonio Marras是何許人，但對一些喜愛時裝的人來說，這位來自意大利的時裝設計師早已是不少心目中的best kept secret，他出道於1996年，經歷了16年的設計生涯，終於在今年正式推出Casa Marras家具系列，最重要的是整個家具系列售價非常親民，叫人眼前一亮。

▲ 意大利時裝設計師Antonio Marras（中）首次推出Casa Marras家具系列。（圖片法新社）

紮根於意大利米蘭的時裝設計師Antonio Marras出道於1996年，最初埋首設計高級訂製服，3年過後，才正式推出以自己為名的成衣系列，從來都沒有修讀過正統時裝課程的他，一直都憑著自己的感覺去創作服裝，在過往的訪問中，他曾經說：

有些人需要學術的支持讓自己得到成長，而我可能是另一類，我則是由心出發，對時裝的設計可能是來自天生的呼喚。

對於這個首次面世的家具系列，可見集中火力於餐具上，當中的項目包括碟、碗、水壺和花瓶等。

而能夠促成這個Casa Marras系列的誕生，還不是因為Antonio的藝術家朋友Marta Lai提議他到意大利南部，往擁有2000多年歷史的古城Lecce走一趟，遇上了當地擁有悠久歷史的瓷器生產商Fratelli Coli，適逢生產商新一代的年青主持人希望在產品上可以來一點新意，於是大家二話不說合作開發Casa Marras。Antonio Marras設計的時裝，有人說充滿民族味道，他反而認為與其說服裝上走民族風，倒不如稱它是糅合了傳統文化來得更好。

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他每季的服裝上有兩種必然會出現的signature design，包括由他親自繪畫的人型圖案、另一種則是他將不同圖案以collage手法穿插於白恤衫或服裝上，而以上這兩種能夠認清Antonio Marras設計上的不二法門，正好在首次出現的Casa Marras系列中再次大顯身手。

整個系列應用上骨瓷製造，Antonio創作時埋首於這一種極易碎裂的素材上繪畫圖案。他說：

骨瓷給我一種傳統、易於親暱和熱情的感覺，而餐桌正好是一家大細每天結聚的地方，能夠在骨瓷這一種在生產上極不穩定的素材上任意創作，而達至呈現出地中海的風情，是我一直響往的。

難怪Antonio Marras參與這個企劃後對Lecce這個古城樂不思蜀。

產品查詢：The Swank Shop（2868 6990）、www.antoniomarras

記者：何偉雄