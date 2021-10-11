【童你一起長大了】麥偵探造型靈感來自賭神　細數歷代麥秘書朱茵童年照曝光

▲ 《童你一起長大了》

由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持的《童你一起長大了》，昨晚（10月10日）播出的第2集以「童路同行」為主題，為觀眾盤點歷年兒童節目經典角色，其中飾演「麥偵探」的麥長青（麥包）以及「四眼鼠」的張沅薇更齊齊現身錄影廠話當年。

張沅薇與黎芷珊、朱茵及姚安娜當年均曾為麥偵探任秘書，麥包更細數各人特點：「第一代芷珊係靚嘅，朱茵就精靈嘅。不過芷珊係鍾意扮靚，管家婆類型；張沅薇就純粹靚，不過冇腦！」

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朱茵由細靚到大

談到當年朱茵美貌令《閃電傳真機》台前幕後為之驚艷時，麥包卻謂：「係咩？唔好意思呀，阿茵，我唔會用『靚』形容，我只會用活潑開朗精靈聰明形容。你同朱茵拍嘢哩，佢轉數好快、度嘢好快，亦都畀到嘢出嚟。」

而以拍片形式與大家「聚舊」的朱茵，則大讚麥包是暖男大哥哥：「我唔開心，佢會問我點解唔開心：『唔好咁啦，請你食嘢，唔好自己一個啦』，所以覺得佢好親切，我覺得麥包係我最friend嘅一個主持。」

另外，節目還把朱茵的可愛童年Look曝光，觀乎該數張照片，足證甚麼是「三歲定八十」。

芷珊爆麥包常改劇本

另一位「麥秘書」芷珊，則大爆當年經常與麥包「拍到嗌交」兼各持己見，麥包憶述：「好記得有次芷珊企喺度，我坐喺度，大家拗緊個劇本，佢問我係咪我唔照你意思做，你就唔拍，我就話係。」

芷珊笑謂後來因「趕收工」被逼「屈服」，並笑指麥包「好鍾意改劇本」：「佢要改埋你嗰個跟埋佢，但佢改咗真係好嘅。」

麥包又自爆當年的麥偵探All Back造型，是跟足電影經典角色「賭神」：「我當年塑造角色時見到麥偵探永遠都啱晒嘅，我就環顧當時電影，只有一套都係永遠個主角啱晒嘅，就係《賭神》。所以我就用賭神造型，一除帽就All Back。」

鄭伊健最大細路

這集還請來了當年兒童節目一眾小演員聚舊話當年，當中包括「始祖」級、曾獲無綫頒發長期服務金牌的羅洛芹及劉淨然，以及三歲便入行的黃禮文等。

為答謝當年一班哥哥姐姐級主持的悉心照顧，三人親手炮製「感謝曲奇」，還邊整曲奇邊細數歷代主持，其中鄭伊健便被評為「最大細路主持」，黃文禮謂：「佢會買最新嘅遊戲機，然後同我哋玩成一堆，朋友咁架大家。」