【膽大包天】未滿7歲小姊弟趁外婆未為意　偷駕電動單車大膽外出遊車河

▲ 兩名兒童趁家人不為意時，偷走了電動單車外出！十分驚險。

成長除了是一場奇妙旅程，也會有驚險旅程。近日有一宗驚險的「遊車河旅程」發生，上海有一名6歲男童，趁家中的外婆不為意時，載著7歲姊姊，竟偷偷駕駛外婆電動單車外出「兜風」！整個過程令人看得驚險萬分。

據《中新網》報導，上周六（9日）在內地上海市公安局收到一名姓曾的女士求助，她稱自己的6歲孫子及7歲孫女偷偷駕駛家中電動單車出門不見了。民警立即調閱公共閉路電視，發現男童載著姊姊把電動單車駕駛外出。

▲ 還沿路一直向路人興奮地打招呼，更不時向駛過的車輛揮手示意，看起來十分享受這趟「離家之旅」。（圖片來源：中新網）

他們不但沒有注意道路交通情況，瀟灑地「兜風」，還沿路一直向路人興奮地打招呼，更不時向駛過的車輛揮手示意，看起來十分享受這趟「離家之旅」。

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民警之後把這對姊弟帶到派出所，並通知家長。最後民警都有對這對「野孩子」訓斥「這個是電動單車，不是玩具，很危險的，小孩不應該碰」，更對他們的家長進行了教育批評，指出小孩獨自駕駛上路的危險性，家長也表示會加強對兒童的看管，並對民警表示感謝，兩姊弟可以安全令他們可以一家團聚。

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責任編輯︰王明芳