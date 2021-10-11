【台灣乜都拜】七仙羽大爆肥仔最淫邪　七師傅即場幫梁業「收驚」

▲ 《台灣乜都拜》

由陳俞希（Hailey）及余逸思（Yoshi）及居台的許綽婷（AV）作主持的ViuTV全新節目《台灣乜都拜》由今晚（10月11日）起首播。節目介紹台灣特色廟宇的有趣故事和千奇百趣的占卜算命體驗，並邀請不同嘉賓進行問答遊戲。

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今、明兩晚播出的《台灣乜都拜》內， 邀得ERROR成員193和肥仔以及七仙羽師傅作嘉賓，分兩隊進行問答遊戲，勝方可獲得台灣廟宇金雞一隻。

在問答遊戲中，Yoshi不時向193和肥仔大派貼士，令七師傅不滿，指被逼要用神通開天眼求正確答案，更大爆Yoshi偏心：「點解你要幫佢地咁多呢？我知你鍾意193，但係你都唔駛咁，費時你陣間勾起佢條筋」，令Yoshi十分無奈，193則笑言自己「條筋唔係咁易被人勾起」。

▲ 七師傅為獎品而開天眼求正確答案。

而開天眼的七師傅宛如開了「外掛」一樣，幾乎答對全部答案。

被問到在場誰最淫邪時，七師傅偷笑指非肥仔莫屬：「你睇吓佢望著Hailey嘅眼神就知」，令Hailey哭笑不得。隨後，七師傅更即場幫肥仔「收驚」，令全場忍俊不禁。

▲ 肥仔被七師傅指最淫邪