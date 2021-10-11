【水警殉職】廣東公安拘兩內地人涉跨境走私凍肉　與水警殉職案有關

▲ 廣東公安拘兩內地人涉跨境走私凍肉集團。（政府新聞處資料圖片）

廣東公安拘捕兩名內地男子，涉嫌於9月25日用大飛撞反香港水警一艘巡邏艇，導致高級督察林婉儀殉職。初步調查，兩名被捕男子從事走私凍肉，有黑社會背景。

警方今日（11日）表示，當日水警兩艘巡邏艇在香港機場以西水域進行打擊走私及非法入境活動。當時有一艘經改裝的快艇以40至50海哩行駛，水警懷疑其正進行走私活動因此追擊，追截期間快艇突然改變航道，蓄意撞向水警巡邏艇，其後往內地方向逃去。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東指，碰撞地點為內地水域，剛過香港邊界300米至500米。另外，初步調查林婉儀是遇溺致死。至於2名被捕人士會否移送返港或被起訴，警方指，會按既定機制及相關法律，與保安局及律政司商討案件的調查和進展，暫時未有任何結論。

另外，警方過去兩星期聯同內地公安等進行打擊海上走私及相關犯罪活動，包括高調巡查多個走私熱點，行動中拘捕365人，其中35名有黑社會背景的男子進行海上走私活動，警方搜獲53艘用作走私的大馬力快艇，及1,700噸走私凍肉，市價值約5億。

水警高級督察林婉儀執行職務期間墮海後死亡，當時一艘水警巡邏艇於龍鼓洲近沙洲一帶，被一艘走私快艇撞到反艇，小艇上4人墮海，並困在船底，3人先後被救出，林婉儀失蹤，其後證實死亡。

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記者：黃悅晴、黃穎津