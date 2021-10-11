【音樂會】周國賢+陳蕾+ONE PROMISE 11月開音樂會　買雪碧有機會贏VIP區門票+豐富獎品【附遊戲詳情】

▲ 「雪碧」與串流音樂平台 JOOX 透心涼呈獻《JOOX LIVE SPECIAL 2021盡情渴 Music On 音樂會》，邀來唱作人周國賢、陳蕾及唱作樂團ONE PROMISE首次聯乘。（圖片由活動提供）

「雪碧」與串流音樂平台 JOOX 透心涼呈獻《JOOX LIVE SPECIAL 2021盡情渴 Music On 音樂會》，邀來唱作人周國賢、陳蕾及唱作樂團ONE PROMISE首次聯乘，以獨有音樂風格演繹每人對夢想的渴望，現購買「雪碧」或「加系雪碧」產品，參加抽獎，有機會贏取音樂會VIP 區門票 2 張及其他豐富獎品。

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現場及網上同步開音樂會

是次戶外音樂會集合3個不同音樂風格但一直堅持信念的音樂單位，以熱血歌曲唱出心中理想；音樂會更特設互動環節，邀請大家一同在旋律中表現自我！即使未能到現場欣賞表演，粉絲們亦可在音樂會當日，登入音樂及娛樂串流平台JOOX，再進入「直播」，即能安座家中投入真我節奏。

「雪碧」免費送出《JOOX LIVE SPECIAL 2021盡情渴 Music On 音樂會》VIP 區門票

由即日起至2021年10月26日，於指定便利店購買 2 件「雪碧」/「加系雪碧」產品（不限包裝），上載單據到iCoke.hk ， 即可參加「雪碧」透心涼呈獻：《JOOX Live Special 2021盡情渴 Music On 音樂會》即抽即賞抽獎活動，有機會贏取音樂會VIP 區門票2張及其他豐富獎品。

每張有效收據可獲1次抽獎機會，每人參加次數不限，日日都有機會贏走獎品，所有獎品數量有限，送完即止。更多活動詳情請瀏覽：https://bit.ly/3iIVghs

便利店推廣期：

Circle-K 便利店或 VanGO 便利店：2021 年 10 月 7 日至10 月 20 日

7-Eleven 便利店：2021 年 10 月 13 日至10 月 26 日

抽獎活動獎品名單

大獎 音樂會 VIP 區門票 2 張（價值：港幣$1,560） 二獎 JBL便攜式藍芽喇叭（價值：港幣$1,199） 三獎 JOOX 3 個月VIP音樂服務（價值：港幣$168） 四獎 便利店港幣$2 電子現金券

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「雪碧」透心涼呈獻《JOOX LIVE SPECIAL 2021盡情渴 Music On 音樂會》詳情

日期：2021 年 11 月 13 日（星期六）

時間：下午3時開始（於音樂及娛樂串流平台JOOX同步直播）

地點：赤柱廣場天幕廣場

表演單位：周國賢、陳蕾、ONE PROMISE

備註：每張電子門票可供二人進場，是次活動不設劃位，進場次序先到先得

新配方「雪碧」免費試飲

「雪碧」現已以新配方激爽登場，由10月底開始，「雪碧」將會舉行為期一個月的試飲活動，一輛印有品牌標誌綠色的復古車會遊走各區，免費送出新配方「雪碧」，邀請全城盡情投入激爽新體驗。

精選「雪碧」試飲活動日程

「雪碧」激爽體驗車：

日期 派發地區 10月30日（星期日） 銅鑼灣 10月31日（星期日） 尖沙咀 11月2日（星期二） 九龍塘 11月3日（星期三） 觀塘 11月4日（星期四） 鰂魚涌 11月6日（星期六） 旺角 11月7日（星期日） 沙田

「雪碧」快閃激爽站：

日期 派發地區 11月13日（星期六） 灣仔及中西區 11月13日（星期六） 赤柱廣場天幕廣場 11月14日（星期日） 觀塘 11月20日（星期六） 沙田 11月21日（星期日） 大埔及北區

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責任編輯：王芷瑩