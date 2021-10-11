【音樂會】周國賢+陳蕾+ONE PROMISE 11月開音樂會 買雪碧有機會贏VIP區門票+豐富獎品【附遊戲詳情】
「雪碧」與串流音樂平台 JOOX 透心涼呈獻《JOOX LIVE SPECIAL 2021盡情渴 Music On 音樂會》，邀來唱作人周國賢、陳蕾及唱作樂團ONE PROMISE首次聯乘，以獨有音樂風格演繹每人對夢想的渴望，現購買「雪碧」或「加系雪碧」產品，參加抽獎，有機會贏取音樂會VIP 區門票 2 張及其他豐富獎品。
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現場及網上同步開音樂會
是次戶外音樂會集合3個不同音樂風格但一直堅持信念的音樂單位，以熱血歌曲唱出心中理想；音樂會更特設互動環節，邀請大家一同在旋律中表現自我！即使未能到現場欣賞表演，粉絲們亦可在音樂會當日，登入音樂及娛樂串流平台JOOX，再進入「直播」，即能安座家中投入真我節奏。
「雪碧」免費送出《JOOX LIVE SPECIAL 2021盡情渴 Music On 音樂會》VIP 區門票
由即日起至2021年10月26日，於指定便利店購買 2 件「雪碧」/「加系雪碧」產品（不限包裝），上載單據到iCoke.hk ， 即可參加「雪碧」透心涼呈獻：《JOOX Live Special 2021盡情渴 Music On 音樂會》即抽即賞抽獎活動，有機會贏取音樂會VIP 區門票2張及其他豐富獎品。
每張有效收據可獲1次抽獎機會，每人參加次數不限，日日都有機會贏走獎品，所有獎品數量有限，送完即止。更多活動詳情請瀏覽：https://bit.ly/3iIVghs
便利店推廣期：
Circle-K 便利店或 VanGO 便利店：2021 年 10 月 7 日至10 月 20 日
7-Eleven 便利店：2021 年 10 月 13 日至10 月 26 日
抽獎活動獎品名單
|大獎
|音樂會 VIP 區門票 2 張（價值：港幣$1,560）
|二獎
|JBL便攜式藍芽喇叭（價值：港幣$1,199）
|三獎
|JOOX 3 個月VIP音樂服務（價值：港幣$168）
|四獎
|便利店港幣$2 電子現金券
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「雪碧」透心涼呈獻《JOOX LIVE SPECIAL 2021盡情渴 Music On 音樂會》詳情
日期：2021 年 11 月 13 日（星期六）
時間：下午3時開始（於音樂及娛樂串流平台JOOX同步直播）
地點：赤柱廣場天幕廣場
表演單位：周國賢、陳蕾、ONE PROMISE
備註：每張電子門票可供二人進場，是次活動不設劃位，進場次序先到先得
新配方「雪碧」免費試飲
「雪碧」現已以新配方激爽登場，由10月底開始，「雪碧」將會舉行為期一個月的試飲活動，一輛印有品牌標誌綠色的復古車會遊走各區，免費送出新配方「雪碧」，邀請全城盡情投入激爽新體驗。
精選「雪碧」試飲活動日程
「雪碧」激爽體驗車：
|日期
|派發地區
|10月30日（星期日）
|銅鑼灣
|10月31日（星期日）
|尖沙咀
|11月2日（星期二）
|九龍塘
|11月3日（星期三）
|觀塘
|11月4日（星期四）
|鰂魚涌
|11月6日（星期六）
|旺角
|11月7日（星期日）
|沙田
「雪碧」快閃激爽站：
|日期
|派發地區
|11月13日（星期六）
|灣仔及中西區
|11月13日（星期六）
|赤柱廣場天幕廣場
|11月14日（星期日）
|觀塘
|11月20日（星期六）
|沙田
|11月21日（星期日）
|大埔及北區
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責任編輯：王芷瑩