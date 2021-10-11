【施政報告2021】羅致光指最快明年8月合併普通高額長者生活津貼

▲ 羅致光指最快明年8月合併普通高額長者生活津貼。（經濟日報資料圖片）

港府最新一份《施政報告》提出將合併普通及高額長者生活津貼，勞福局局長羅致光表示，合併長生津計劃牽涉60萬人，需時約10個月更新系統，並訓練前綫人員，強調需要小心謹慎，以免造成混亂；最快可於明年第三季、即明年約8月推出。

立法會福利事務委員會今日召開會議，實政圓桌的田北辰對過去一年多改革長生津計劃未有進展感不滿，又質疑，能否在本屆政府任期內做到，抑或由下屆政府「找數」；勞聯潘兆平就指，消費券計劃可以在幾個月時間內完成建立新系統，但合併長生津計劃就要花超過一年時間。

勞福局局長羅致光解釋，合併長生津計劃牽涉60萬人，更新及測試必須小心謹慎，若「計錯數」會出現很大問題，當局亦要預留時間訓練前綫人員，強調會盡快完成相關工作，料最快明年第三季、即明年約8月，將普通及高額長者生活津貼合併。

他又強調，政策是有延續性，任何政策制定及實施需時，並非所謂「屈下屆」；至於立法強制舉報虐兒，羅致光則稱，看不到明年6月30日可將有關法例交立法會審議，強調當中涉及很多專業部分，要就細節詳細諮詢持分者。

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責任編輯：陳正怡