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【丈夫出軌】人夫與年輕女子停車場車震　老婆帶隊捉姦當眾怒拉二人落車

親子 15:46 2021/10/11

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內地一名人夫與外遇在停車場車震，遭妻子帶隊捉姦。

忠誠和信任是維繫婚姻重要的元素。近日內地網上瘋傳一段捉姦影片，一名人夫與年輕女子在停車場「車震」引起圍觀，其後妻子和其朋友趕到現場捉姦，更爆出女子關係複雜，怒斥丈夫是外遇的「第N個男人」。

妻子到場捉姦。（影片截圖）

車震引起圍觀

綜合內媒報道，事發在山東菏澤，一名人夫接載一名年輕女子後，將車駛到商場的停車場「車震」，由於動作激烈，引起路人圍觀。消息後來傳到人夫的妻子，她與朋友隨即趕到現場捉姦。

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據報，當時車內兩人衣衫不整，人夫只是穿著內褲，妻子和友人嘗試拉二人下車，但丈夫極力維護外遇。期間妻子情緒激動，怒斥丈夫：

你知道你是她第N個男人了嗎！

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年輕女子關係複雜

網上流傳姓解的年輕女子為商場收銀員，私生活複雜，被傳是當地的「公用小三」，與多名男子關係曖昧。雖然片段最後沒有交代事件如何收場，但網上有傳人夫已經為了外遇，打算跟妻子離婚。

另外有網民認為，妻子的行為就像潑婦一樣，甚至表示理解為何丈夫會選擇年輕女子，「一般這些潑婦就這樣，不說男的說女的，怪不得被甩」。

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責任編輯：王明芳

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