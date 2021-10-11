【丈夫出軌】人夫與年輕女子停車場車震 老婆帶隊捉姦當眾怒拉二人落車
親子 15:46 2021/10/11
忠誠和信任是維繫婚姻重要的元素。近日內地網上瘋傳一段捉姦影片，一名人夫與年輕女子在停車場「車震」引起圍觀，其後妻子和其朋友趕到現場捉姦，更爆出女子關係複雜，怒斥丈夫是外遇的「第N個男人」。
車震引起圍觀
綜合內媒報道，事發在山東菏澤，一名人夫接載一名年輕女子後，將車駛到商場的停車場「車震」，由於動作激烈，引起路人圍觀。消息後來傳到人夫的妻子，她與朋友隨即趕到現場捉姦。
▼點擊圖片放大
+3
+2
據報，當時車內兩人衣衫不整，人夫只是穿著內褲，妻子和友人嘗試拉二人下車，但丈夫極力維護外遇。期間妻子情緒激動，怒斥丈夫：
你知道你是她第N個男人了嗎！
最新影片：日練4小時車上進餐夜晚補習 16歲少年刻苦奮鬥成網球U16全港冠軍
年輕女子關係複雜
網上流傳姓解的年輕女子為商場收銀員，私生活複雜，被傳是當地的「公用小三」，與多名男子關係曖昧。雖然片段最後沒有交代事件如何收場，但網上有傳人夫已經為了外遇，打算跟妻子離婚。
另外有網民認為，妻子的行為就像潑婦一樣，甚至表示理解為何丈夫會選擇年輕女子，「一般這些潑婦就這樣，不說男的說女的，怪不得被甩」。
最新影片：冼靖峰棄正職入樂壇無悔追夢 鍾柔美未定去向：學業最重要
TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T
【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD
責任編輯：王明芳