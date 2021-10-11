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【美饌優惠】 H QUEEN’S X H CODE推全新餐飲優惠　200元可買價值400元電子券

休閒消費 13:01 2021/10/11

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H QUEEN’S 聯同 H CODEE 推出全新獨家餐飲企劃。(圖片由H Queen’s 及 H Code提供)

位處中環核心地段的 H Queen’s 及 H Code 推出全新獨家餐飲優惠企劃，環抱26間食店酒吧的豐盛美饌，尊享半價電子飲禮券和連串精選餐飲禮遇！

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由2021年10月11日至10月31日期間，只需200元便可購買價值400元的電子餐飲禮券。

電子餐飲禮券適用於 H Queen’s 及 H Code 內 9 間指定參與餐廳，包括當文歷餅店 by Dominique Ansel、以植物為本的 TREEHOUSE、型格粉紅的水煙酒吧 Blush、主打特色雞尾酒和日本清酒的 AWA；嚴謹炮製高質和式雞尾酒的 Bar De Luxe等。

【按此購買】

享受升級優惠：額外獎賞及精選餐飲禮遇

精選餐飲禮遇資料。(圖片由H Queen’s 及 H Code提供)

H Queen’s

地址：香港中環皇后大道中 80 號 H Queen’s

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地址：香港砵典乍街 45 號 H Code

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責任編緝：張懿慧

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