【上訴駁回】涉藏索帶罪成被判囚5個半月　經紀上訴駁回即時服刑

▲ 涉藏索帶罪成被判囚5個半月，經紀上訴駁回即時服刑。（經濟日報資料圖片）

34歲地產經紀涉前年在銅鑼灣被搜出身藏48條索帶，其後被裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪成，被判囚5個半月。經紀早前提出上訴，爭議索帶是否獲相關條例涵蓋，上訴庭今（11日）頒下判詞，駁回有關上訴，並裁定相關條例亦涵蓋索帶此等性質的工具，經紀需即時服刑。

上訴庭於判詞中指出，涉案上訴人陳俊傑主要爭議《簡易程序治罪條例》第17條中，所指可用作非法用途的工具，是否涵蓋案中的索帶。

上訴庭指出，條文訂明任何人管有任何腕銬或其他為束縛人身而製造的工具或物件，或管有任何手銬、指銬、攻擊性武器、撬棍、撬鎖工具、百合匙或其他適合作非法用途的工具， 意圖將其作任何非法用途使用，可處第2級罰款或監禁2年。當中兩度出現「非法用途」字眼，上訴庭認為兩者的詮釋均沒有特定內容。

上訴庭認為，開放上述「非法用途」字眼的詮釋，並不會造成濫告和無辜者被定罪，因為控罪要求控方證明直至法庭肯定被告有相關的意圖，這對市民大眾已經是個很好的保障，亦能確保意圖不軌的人不會因為管有的工具的性質未被涵蓋而逍遙法外。

至於上訴人指原審裁判官錯誤運用司法認知，以拒絕接納辯方證人指，上訴人當日管有索帶是為了搬運傢俬電器雜物之用的說法，上訴庭則認為原審裁判官只是運用常識，而非司法認知，而且原審裁判官拒絕辯方說法是基於多個原因，包括認為辯方證人根本就解釋不了上訴人當時的衣飾，以及何以要帶著眾多在後來被搜出的物件和器具在身，因此在裁定辯方證人證供不可信的情況下，案中再沒有任何可支持索帶是用來搬東西的證據。

上訴庭因此認為原審裁判官沒有犯錯，遂駁回有關定罪的上訴。上訴庭又指，涉案索帶，非法用途眾多，卻極其容易購買、便於收藏攜帶，和不容易引起別人懷疑，而且一旦被用上的話，除非有人隨身帶有剪刀否則根本不能拆解，再加上本案的背景，和假如確實用到綁紮堵路和毆鬥工具所牽涉的犯案人數和惡劣後果，上訴人的罪行實構成對公共秩序的相當威脅，因此原有判刑並非過重。

上訴庭因此亦駁回有關判刑的上訴，上訴人需即時開始服刑。

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記者：楊詠渝