【抗癌鬥士】患三期癌症切除卵巢悟人生無常　前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室

▲ 患三期癌症切除卵巢悟人生無常，前空姐決心追夢開香薰蠟燭工作室。

「患癌不一定要哭哭啼啼，要利用這個契機去做自己想做的事」正值花樣年華，90後女孩Patrizia不幸患上第三期癌症，面對突如其來的惡耗，她經歷過脆弱、無助，但在家人的陪伴下，她選擇堅強起來，與病魔共存，並珍惜當下的時間，勇敢追夢，開設香薰蠟燭工作室，找到心靈寄托。

Patrizia當過記者、空姐，期間更開設了「麻甩空姐手記」專頁，記錄生活大小事。2019年5月，她的身體開始出現異樣，曾經一個來3次月事，又經常腹痛、大便出血，後來求醫檢查後，被判斷為朱古力瘤，當初醫生說很普遍，很多女生都會有，所以都沒有太在意。

兩個月後，Patrizia接受微創手術切除腫瘤，原以為只是小手術，但醫生在過程中她體內有不尋常的細胞，懷疑是惡性腫瘤，遂抽取細胞化驗，手術亦被逼中斷，原本預計約2小時的手術，僅僅半小時就結束。

Patrizia醒來後，看見丈夫的神情不妥，一下便猜想到有壞消息，但她形容，當時剛過了麻醉，自己還是「呆呆地」，尚未反應過來，覺得身邊的人比她自己還要緊張。

醫生證實Patrizia確診第三期癌症，她接受了一場長達13小時的手術，發現胃部、直腸、膀胱、輸尿管、卵巢、輸卵管都有腫瘤，幾乎以上的部位都有動過刀，手術亦切除了整個卵巢和輸卵管，又需要在身體上開造口，無法正常進食、排便。Patrizia形容，手術後身心都備受折磨，

我本身做空姐、做服務業，去到連起身都不能自理，其實很難受，意志力很薄弱，單單從床上起來，走到另一張床，已經需要3個姑娘扶著，當時會覺得很氣餒。

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手術後，Patrizia的病情一度反覆，亦出現過併發症，但所幸透過藥物控制下，安然度過一年多的時間。因為患癌，她闊別了空姐的工作，期間進出醫院、住院已成為她的日常，面對病魔的煎熬、傷口的疼痛、對未知的恐懼，支撐她走下去的是家人和寵物的陪伴。

當時，同樣在航空公司工作的丈夫，為了探望Patrizia，經常向公司請假，後來甚至犧牲自己的工作，毅然辭職。醫院的探病時間是中午12時和下午6時，他每天在家中和醫院奔波，早上放完狗，中午便到醫院探望Patrizia，回家後又做家務，晚上再到醫院。

他告訴我，他不可以在我面前表現得很傷心，我有時會跟他說，做人真的很累、很辛苦，他看見我瘦到只有30多公斤，走不到路，他見到朋友和家人時會忍不住哭，但在我面前始終都沒哭過，所以很感謝他一直都在我身邊。

Patrizia又說，很多人會將自己的生命視為理所當然，但自從患病後，令她感概，原來死亡可以離自己好近，除了家人和丈夫外，最令她放不下的便是4隻狗狗。

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Patrizia自言，不算花了很多時間傷春悲秋，她知道自己傷心的時候，身邊的人會更加傷心，為了他們，她選擇讓自己變得堅強。可惜去年11月，醫生發現她的腫瘤復發，到今年4月覆診時，腫瘤更增大並擴散至膀胱。當時醫生建議了3個方案，分別是化療、手術及服用標靶藥。

Patrizia表示，化療其實對病情作用不大，且有不少副作用，而手術亦非一了百了，若然切除了整個膀胱，餘生都要用尿袋，會讓她失去生存的鬥志，所以便希望先試標靶藥。

癌症並非一朝一夕就會康復，她認為生命的好壞，並非與生命的長短掛鈎，「經常說抗癌，其實你無法抵抗甚麼，只不過是學習如何與它共存」。她笑言，人生有很多「狗屎」，重要的是如何在一堆狗屎中，找到一些小甜頭。

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在發現腫瘤復發時，Patrizia便決定去學香薰蠟燭，她報讀了證書課程，取得導師資格，最後更開設了工作室，前後不過是一、兩個月時間。她說，中學時修讀視覺藝術科，一直渴望擁有屬於自己的工作室，假如沒有患病，也許不會下定決心追夢。

當很多事情沒有deadline，就會拖延，但患病後覺得，很多東西不會等人，我們的時間線和別人很不同，是否任性，我覺得是任性的，就算蝕十幾萬，但可以一圓我十幾年的夢想，我會覺得非常值得。

▲ Patrizia開設了工作室，圓了多年的心願。（曾嘉文攝）

除了覆診的時間，Patrizia幾乎都埋首於她的小天地，製作香薰蠟燭、浮游花擺設等手作，亦會開設興趣工作坊、導師班，看見學生由零開始，到完成高難度的作品，帶給她的是難以形容的滿足感。

她透露，有些學生同樣是癌症患者，很開心他們有勇氣去做一件自己未做過的事，「患癌不一定每天都要哭哭啼啼，數住日子過活，反而應利用這個契機去做自己想做的事」。

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記者：沈佩珊