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【兒童發展】6個月大不能用手支撐身體而坐要留神　0至6歲從日常生活練大小肌肉【附發展進程表】

兒童健康 11:08 2021/10/18

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物理治療師指出如果孩子發展比同齡差距多於2至3個月，有機會是發展遲緩。

小孩識行識走是每個父母的最大心願，然而先天或環境因素都會影響小朋友的肌肉發展，家長在訓練子女肌肉及肢體協調時，有何注意事項？

一歲前訓練軀幹肌   一歲後訓練小肌肉

人體需要靠大肌肉及小肌肉控制活動：大肌肉控制走路、跳躍等大動作，小肌肉則用作協調細微動作，包括控制手指及手腕活動，例如綁鞋帶、執筆寫字等。小朋友的大肌肉會比小肌肉早發展，所謂「三仆、 六坐、九扶籬」，意思是嬰兒三個月大可以轉身、六個月大懂得坐、九個月大能扶着步行，這一切都涉及嬰兒的大肌肉發展，建議家長應在這段時間訓練孩子的軀幹肌肉，例如腰頸肌肉的穩定性。

例如可以讓三個月大的嬰兒趴在平地轉身，透過自我探索，嘗試撐起頸部及上半身，鍛煉寶寶的腰、頸、軀幹及手力。六個月後讓小孩嘗試自行坐立，或者用玩具引導小孩轉身，太早坐立背部肌肉可能還未能支撐脊柱，引致寒背或脊柱側彎。市面上有不少聲稱特別設計、讓小孩學坐的BB凳，其實未必適合，因為初生嬰兒一旦頸部不夠力，即使坐着亦無法支撐，令身體和頸項偏側。

一歲以後，家長要開始留意子女的小肌肉發展及肢體協調，建議讓小孩多自己步行及嘗試落樓梯；三歲起則留意小孩的手工技巧（例如扣鈕、界內填色）、手眼協調及平衡（如穿褲時單腳站立），觀察他們的自理與活動能力是否與正常同齡兒童相若。

最新影片︰「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

家長可以在日常生活中，訓練子女的大、小肌肉（如欲知道詳情，可點擊下圖）：

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與同齡相差兩至三個月  或發展遲緩應求醫

家長最擔心莫過於子女的發育速度比其他人慢，如果小孩的發展落後一至兩個月，家長毋須太過擔心，可能只是未被啟發或未有機會做出不同動作，一般能透過反覆練習及運動強化肌肉改善。但如果孩子發展與其他同齡兒童差距多於兩至三個月，例如六個月大仍軟弱無力，不能用手支撐身體而坐，有機會是發展遲緩，應向兒科醫生求診。以下是兒童肌肉發展的參考標準（如欲知道詳情，可點擊下圖）： 

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讓寶寶「自我探索」   有助鍛煉肌力

現代父母對寶寶十分照顧，稍有哭啼便急不及待抱起安慰。其實嬰兒哭啼時會深呼吸，肺部得以擴張之餘，手腳亦同時郁動，有助嬰兒正常發展。

想寶寶有更多機會活動身體，最好是讓他在安全情況下四處攀爬「自我探索」，父母從旁觀察。西方有所謂「Tummy Time」的概念，即是在寶寶清醒及父母護着之時，任由他肚子著地四處趴，或者趴在父母肚皮上，每次短短兩、三分鐘，便足以鍛煉嬰兒的頭、頸及肩部肌肉。嬰兒愈早鍛煉肌力，往後的爬、坐、行也能駕輕就熟，即使偶有跌撞，亦不成問題。

最新影片︰楊潮凱為家庭把關　拒當怪獸家長主張讓孩子自由探索

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撰文︰養和醫院物理治療師吳妙枝、養和醫院物理治療師吳婷婷

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