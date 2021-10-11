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【科技奴隸】抗拒成為新科技的奴隸 鄭丹瑞：行路不會睇手機

休閒消費 16:29 2021/10/11

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鄭丹瑞堅持行路不睇手機。

上個星期，當Facebook、Instagram和WhatsApp忽然死機，全世界陷入恐慌時，我正元龍高臥，跟周公談心，直至翌晨起床，才在新聞報道得知，Facebook、Instagram和WhatsApp已經死而復生。打開手機，發現一切如常，但手機幾十個群組在三個平台修復後，紛紛傳來叫救命的信息。

「淨係你無動於衷咋喎！」好事之徒傳來一個短訊，似乎有責怪我的意思。我已有近十年沒有用Facebook，至於Instagram，也只不過是偶一為之，多數為了宣傳而做，WhatsApp的確用得比較頻密，不過，我習慣一到晚上十點鐘，就會把手機放在書房叉電，然後頭也不回返睡房搵周公傾心事。所以，這次死機對我完全沒有影響，就算意外發生在繁忙時間，我也沒所謂，反正我最享受沒有人傳手機短訊給我、沒有WhatsApp要回覆的寧靜時光。

我教溝通技巧，第一堂就要學員放下手機起碼兩小時，然後，想講甚麼，就講甚麼，所有信息必須經由說話傳遞。自從發明了手機短訊之後，大家碰面的時候，就好似那首經典名曲「天各一方」的獨白：「已經唔知講乜嘢好！」

我也曾在這裏提醒過自己：行路不睇手機，實踐起來不容易，但我仍然堅持。我不抗拒新科技，只抗拒被新科技牽着鼻子走，拒絕成為它的奴隸，因此，三大平台死機，對我倒沒太大影響。

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撰文 : 鄭丹瑞

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