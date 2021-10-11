【重陽拜祭】90後智障女生與媽媽相依為命　重陽節前夕獲圓願赴屯門祭亡父

▲ 寶茵在今年重陽前夕拜祭亡父，一解思念之情。

重陽節將至，孝子賢孫登高掃墓，但並非人人有心有力前往祭拜。20多歲的凌寶茵屬輕度智障人士，與媽媽一起生活，自爸爸去年9月因病離世，寶茵一直惦記著他，但路途遙遠、連串事前準備，對寶茵來說並不簡單。慶幸在聖公會聖匠堂長者地區中心「護慰天使」服務協助下，寶茵得以在今年重陽前夕拜祭亡父，一解思念之情。

▲ 9月27日，凌寶茵隨義工及職員陪同下到達曾咀。（林綺虹攝）

由寶茵在馬鞍山的住所出發，到屯門曾咀靈灰安置所，來回少說也要數個小時。正值重陽節前夕，寶茵跟另外10名參加者在一眾熱心義工及職員陪同下，長途跋涉從市區集合，再搭乘專車前往曾咀及和合石。

爸爸，我帶了東西給你吃。燒肉雞飯，你最喜歡食。有兩個月餅，你慢慢食呀。

寶茵當天特地悉心打扮，穿著粉紅色連身裙。而在她沈甸甸的袋中，除了拜祭及清潔用品外，也放有爸爸最愛的食物，包括燒味飯及可樂，更貼心地準備了月餅，讓爸爸也能感受一點節日暖意。

自少父母離異，身為獨生女的寶茵跟爸爸的感情卻相當要好，經常見面。寶茵記得小時候，爸爸會帶她去舊啟德機場看飛機；也記得只有4、5歲時的自己因不夠高，曾騎著爸爸的肩膀在尖沙咀看煙花。

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寶茵的爸爸本身患有糖尿病，約2、3年前一次旅行途中，他突然整個人乏力，入院後證實一邊腳中風，要截肢。期間寶茵也多次去醫院探望爸爸，一直到去年9月底，寶茵半夜再接到通知叫她去醫院，約莫早上6點，爸爸就喪失知覺，撒手人寰。

與媽媽兩個人生活的寶茵，現時在庇護工場工作，她坦言「好掛住爸爸」，感激教會及社工毛Sir幫助自己，認同今次是一個難得機會來探望爸爸。

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聖公會聖匠堂長者地區中心安寧服務部高級服務經理梁梓敦（Arnold）是今次活動的策劃者。入行以來，Arnold一直致力嘗試從多方面推廣生死教育，除了舉辦講座、墳場導賞團外，數年前一次陪伴長者拜祭亡夫的經歷，令Arnold萌生了籌辦是次活動的念頭。

▲ 一次陪伴長者拜祭亡夫經歷，成為Arnold籌辦是次活動的契機。（黃建輝攝）

Arnold憶述，大概在4、5年前，他曾陪伴一位80多歲、無兒無女的婆婆去拜祭先夫。伯伯因長期病過身，而婆婆經「護慰天使」得到後事及情緒支援，當Arnold陪伴家住港島區的婆婆去和合石上位時，過程一直很順利。然而婆婆臨行前一句話卻觸動了他的神經：

婆婆臨走時行了一會，突然跟伯伯講：「走啦，我地永別啦。」我問婆婆，為何是「永別」？她說自己無人無物，住得這麼遠，如何過來？

Arnold當時答應婆婆，會再安排義工陪她探望伯伯。那一年的重陽節，婆婆得以再次祭拜；第二年的重陽節，婆婆就被送入老人院，未幾也一併辭世：

「永別」並非由於身體原因，而是距離問題所致，被迫與親人永別，但大家其實仍生活在同一城市中。

▲ Jonathan希望未來有機會在明年4月再舉行同類型活動。（林綺虹攝）

透過今次活動，Arnold希望能幫助到一些行動不便、孤苦無依的長者或有需要人士，探望離世摯親。活動贊助者「香港綠色素食扶輪社」前社長李志聰（Jonathan）亦表示，今次活動是想幫助一些院舍長者、獨居長者去拜祭親屬，受疫情影響，導致計劃一再延期，所幸最近終於成事，而參加者反應也不錯，未來或有機會在明年4月再舉行。

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記者：陳昊淋