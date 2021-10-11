【失去至親】炎亞綸奪主持人獎後得知嫲嫲離世　悲痛發文哀悼：來不及分享喜悅

▲ 炎亞綸得知嫲嫲離世後感難過。

台灣藝人炎亞綸上周憑節目《36題愛上你》，與唐綺陽、吳姍儒一同奪得第56屆金鐘「綜藝節目主持人獎」。他在慶功過後才得知嫲嫲離世，感到悲痛。昨晚他於Facebook專頁發文哀悼，遺憾未能與嫲嫲分享得獎喜悅，有感而發地指「要及時愛自己的家人，別等到來不及」。

發文哀悼嫲嫲離世

炎亞綸在文中指出，家人為了不影響他的心情，特意瞞着他嫲嫲的狀況，「把最難受的放在最恰當的時候讓我知道，深怕影響這個、影響那個」。他感謝家人這份心意，認為既然是家人，不管喜悅、痛苦或困難，都要一起承擔，一起走過。

來不及跟嫲嫲分享得獎喜悅，炎亞綸感到遺憾，在文中寫下「嫲嫲愛你」，又有感而發地指「要及時愛自己的家人」。

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網民留言安慰

不少網民看後留言安慰炎亞綸，「願你和家人能多多珍重，安慰和關心你的家人，給他們來個擁抱」、「親人的愛，永遠留在你心中」、「失去親人才知道他真的重要」、「及時說愛，表達感謝與珍惜每個當下」、「嫲嫲以你為榮，加油！」、「只要你心裏有她，她就沒走遠」。

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責任編輯：王明芳