【美食速報】尖沙咀日本割烹料理店HAKU新推11道品嚐菜單　開放式廚房嘆海膽+和牛+鹿兒島黑豚肉

▲ 尖沙咀日本割烹料理店HAKU新推11道品嚐菜單。（圖片由餐廳提供）

位於尖沙咀海港城、主打日本割烹料理的頂級食府HAKU的新任主廚Rob Drennan推出全新品嚐菜單（Tasting Menu），糅合環球料理手法，以時令日本食材入饌，讓客人品嚐到日本傳統風味。

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新任行政總廚重新構思HAKU菜單

新任美籍主廚Rob的於2016年為挪威米芝蓮三星餐廳 Maaemo 擔任菜式研發的工作，於2019年回歸美國並加入位於俄勒岡州，主打新鮮時令食材的 Castagna Restaurant。2021年初，Rob移師香港並擔任 HAKU的行政總廚。

Rob花了幾個月的時間重新構思 HAKU的菜單，亦會持續帶來新轉變，讓食客可以從中體驗到因應時節而變化的創新意念及烹調手法。HAKU 的菜單不止於因應時節變換，團隊更會不斷研發並為菜單帶來驚喜元素。

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11道菜品嚐菜單 每位港幣$1,880

品嚐菜單定價為每位港幣$1,880，可加配 4 杯或 6 杯的配對清酒，價錢分別為每位港幣$580 或港幣$880。全新品嚐菜單將會主打一系列菜式，包括日本魚湯配蘆筍、蘿蔔及咖哩葉油，以及龍蝦配三文魚子、煙熏茴香及番茄。

客人首先品嚐海膽、螢光魷魚漬物伴焦糖洋蔥及酢漿草、椎茸伴刁草、炸雞伴魚子醬、精選時令刺身、鵝肝伴魚子醬、茶碗蒸、甘鯛伴黑蒜及香芹。

然後，可選擇鹿兒島黑豚肉伴黑橄欖、大根及黑喇叭菇或A4 和牛伴羅望子及甜薯，之後再品嚐黑松露意大利飯。

很多女生都有「第二個胃」可以品嚐很多滋味甜品，而品嚐菜單提供4款甜品，包括洋甘菊杏仁雪糕、焙茶焦糖、啤梨碧根果仁雪糕及精緻甜品。

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餐廳資料

地址： 尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G04B 號

營業時間：

午餐：中午 12 時至下午 3 時

晚餐：晚上 6 時開始

預約：（852）2115 9965

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責任編輯：王芷瑩