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【董建華休養】譚耀宗：一段時間沒見董建華　不清楚最新情況

政治 15:04 2021/10/11

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全國人大常委譚耀宗。（陳葆琳攝）

據了解，現年84歲的全國政協副主席、前特首董建華已完成心臟手術，目前在瑪麗醫院留醫。全國人大常委譚耀宗指，得悉董建華最近身體不適，惟不了解具體情況。

董建華發言人證實，董建華已於上月完成手術，現正進行覆檢。譚耀宗今日上午出席廣州南沙諮詢委員會服務中心啟用典禮前表示，已有一段時間沒見董建華，掌握的資料不多：「佢都公開講咗唔舒服，無參加國慶活動，最新情況唔係太清楚」。

正在南沙以視像形式出現同一活動的全國政協副主席梁振英則說：「大家都好關心董生，今朝都有見到新聞，大家都問候董生，祝佢早日康復。」

另外，港大向支聯會發律師信，要求支聯會於本周三（13日）下午5時前，移走已擺放在校園內24年的「國殤之柱」，否則被視為放棄該展品。譚耀宗表示，支持搬走「國殤之柱」：「放在那裡很妨礙。這也是已過去的事，我認為不應再放那裡。」

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記者：陳葆琳

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