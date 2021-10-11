【升學資訊】幼稚園概覽網上版出爐　涵蓋全港約1,050間學校學費及雜費參考價目

▲ 新一份幼稚園概覽網上版今日（11日）出爐。（資料圖片）

教育局今日（11日）發布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22學年」網上版，提供全港約1,050間幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的基本資料，提升學校的透明度，讓家長為子女選校時能掌握更多相關資訊，概覽同時設有流動應用程式版（iOS及Android）供下載。

發言人表示，概覽載列資料包括在2021/22學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園名單，以及各幼稚園在2021/22學年的核准學費等，如幼稚園已參加計劃，概覽會顯示扣減政府資助後的核准學費。

概覽同時登載各幼稚園的校長及教師人數和有關學歷、學生人數、師生比例、課程資料、主要代辦項目參考價目、報名費、註冊費及入學申請資料等。所有參加計劃的幼稚園亦須同時公開主要開支範圍的支出比例。概覽亦設有「對非華語學童的支援」及「對有特殊需要的學童的支援」欄目，方便家長參考。概覽亦會顯示已完成質素評核的幼稚園，是否已達到指定標準，並提供連結至已上載的最近期的質素評核報告。

概覽的中、英文編印本會於10月31日起放置在教育局區域教育服務處、民政事務總署民政諮詢中心及衞生署母嬰健康院等地點，供家長查閱。

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責任編輯：馮琪雅